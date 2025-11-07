Un calendario de adviento solo para winelovers

Raíces Ibéricas lanza estos días la tercera edición de su calendario de adviento de vino, una propuesta pionera que propone una cata diaria del 1 al 24 de diciembre con vinos elaborados a partir de variedades nacionales, muchas de ellas desconocidas y en riesgo de desaparición. En esta edición participan 24 sumilleres de prestigio, entre ellos varios con estrella Michelin como Mariano Rodríguez (Arzak), Hennes Hooyberghs (Nuance), Femke Colenbie (Le Julien) o Xavi González (Els Tinars).

El calendario de este año incluye 22 vinos monovarietales y dos referencias icónicas de Raíces Ibéricas:Raíces 1 tinto y Raíces 1 blanco. Las variedades incluidas, todas ellas autóctonas y procedentes de 15 regiones vitivinícolas de España, son: Albariño, Albillo, Albarín, Bobal, Bruñal, Eva, Garnacha, Garnacha Blanca, Godello, Graciano, Juan García, Malvar, Mazuela, Mencía, Monastrell, Prieto Picudo, Rufete, Tempranillo, Tintorera, Treixadura, Verdejo y Xarel·lo.

De todos estos varietales destacan algunos como Eva, Rufete, Bruñal o Juan García, nombres de castas casi anónimas y, en algunos casos, al borde de la desaparición dado el escaso número de hectáreas que cuentan con sus cepas.

El calendario de adviento de Raíces Ibéricas se postula como el perfecto regalo para los amantes del vino. Se produce una limitadísima edición y puede adquirirse en la tienda online de Raíces Ibéricas y en tiendas especializadas.