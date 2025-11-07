La DO Valencia acoge la presentación de la Guía de vinos SeVi
La sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valencia acoge, un año más, la presentación de la Guía SeVi de los mejores vinos y aceites de 2025, una publicación que alcanza su decimoquinta edición y que año tras año gana mayor protagonismo en el sector por su rigor a la hora de evaluar las cerca de 1.600 referencias que aparecen en sus páginas.
La principal diferencia de esta guía con otras similares es que, en lugar de clasificar los vinos y aceites por las zonas de procedencia, lo hace por la variedad de uva o aceituna predominante en cada referencia. En esta edición han sido catados y evaluados cerca de 1.600 vinos y AOVEs por el director de La Semana Vitivinícola (decana entre las publicaciones españolas del sector vitivinícola), Salvador Manjón; y por el redactor jefe y director de catas, Vicent Escamilla. Ambos han llevado a cabo un trabajo minucioso y exigente que se refleja en las descripciones y en la rigurosa puntuación que acompaña a cada referencia.
La presentación, en la que se entregarán además los principales galardones de esta edición, tendrá lugar el próximo lunes 10 de noviembre a partir de las 18:30 horas.
