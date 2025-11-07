EnofestCV, la gran fiesta de los enólogos valencianos

La Asociación de Enólogos de la Comunitat Valenciana es un colectivo con décadas de trayectoria que ha trabajado de manera denostada por poner en valor el trabajo de estos profesionales del vino. En cada una de sus etapas han afrontado retos vitales para el sector, si bien es cierto que el colectivo ha recobrado un gran impulso desde que en junio de 2022 entrase la actual junta directiva, presidida por el enólogo Rafael Ochando. Bajo su mandato, la asociación ha crecido exponencialmente, incorporando a decenas de jóvenes enólogos que han encontrado ventajas como el de la ‘Bolsa de Experiencia’ (una iniciativa para que los enólogos más veteranos puedan prestar soporte y ayuda técnica a los nuevos profesionales que se incorporan ahora al mundo laboral), desarrollando diversas conferencias, charlas y jornadas técnicas a lo largo de todo el año y publicando una revista de carácter trimestral en la que ofrecen a sus socios información puntual de la actualidad del sector y artículos técnicos para ofrecer más conocimientos sobre las novedades que presenta el mundo de la enología en todos sus procesos.

El colectivo también otorga cada año diversos reconocimientos, como el del ‘Enólogo del Año’ y el de la Medalla de Oro al Mérito Profesional. Este año, para oficializar estos dos nombramientos, la directiva de la asociación ha decidido organizar un evento festivo que pretenden que se convierta en la gran fiesta del sector del vino. Se trata de EnofestCV, una iniciativa que, en esta primera edición, se celebrará el 14 de noviembre en las instalaciones del enoresort de Requena Finca Calderón.

EnofestCV nace, en palabras de Rafael Ochando, como «una celebración del vino, en el que queremos que estén presente no sólo los enólogos de la Comunitat Valenciana, sino también otras figuras del sector como distribuidores, instituciones, medios especializados y demás profesionales del vino».

La jornada dará comienzo a las 20 horas con una copa de bienvenida y un primer brindis por las nuevas generaciones de bodegueros, momento tras el que tendrá lugar la entrega de distinciones de este año. El título de Enóloga del Año, tal y como ya avanzamos la pasada semana en esta misma sección, ha recaído en la joven Nerea Tomás Hernández, cuarta generación de una saga familiar estrechamente ligada al mundo del vino (su padre, Gaspar, fue responsable del nacimiento de uno de los vinos blancos más representativos de la DOAlicante, Marina Alta) con una dilatada trayectoria profesional pese a su corta edad. Por su parte, la distinción de la Medalla de Oro de la AECV al Mérito Profesional ha recaído este año en el biólogo y reconocido profesor de la Escuela de Viticultura y Enología de Requena Nicolás Sánchez Diana, que tendrá como padrino en la entrega de la medalla al presidente de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos Luis Buitrón.

Tras la entrega de las distinciones de este año los asistentes disfrutarán de una cena de gala con una selección de vinos que los propios enólogos del colectivo han donado para darle mayor esplendor a la jornada. Tras la cena dará comienzo la parte más lúdica de la jornada con la actuación en directo del grupo GataJazz y la música de EnoDjs.

Para facilitar la asistencia al evento, la Asociación de Enólogos de la Comunitat Valenciana pondrá a disposición de los asistentes dos autobuses , uno desde Valencia y otro desde Villena, para facilitar el desplazamiento de los inscritos al EnofestCV, un evento llamado a convertirse en la gran fiesta del vino valenciano.