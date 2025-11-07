Pampolat, nominado a vino revelación del año

La última edición de la Guía Peñín de los mejores vinos de España ha incluido en su lista de nominados a ‘Vino Revelación’ a Pampolat, uno de los dos vinos de la colección ‘Ochenta y Siete Cubos’ que la Cooperativa de Viver lanzó con la añada de 2023 (la de 2024 acaba de salir al mercado) dentro de su proyecto de recuperación de variedades de uva prefiloxéricas que estaban prácticamente extinguidas.

Para el equipo de cata de la prestigiosa publicación, Pampolat destaca por «el carácter expresivo de este vino de capa baja», considerando además que es «la demostración de que un nuevo camino se puede abrir para los vinos de la enigmática región vitivinícola de Castellón».

El proyecto ‘Ochenta y siete cubos’ (nombre que homenajea los 87 cubos-lagar de piedra, documentados desde el siglo XVI, que marcaron la elaboración tradicional del vino en Viver) nació hace unos años con el objetivo de recuperar las variedades prefiloxéricas del Alto Palancia Pampolat, Morenillo de La Hoya y Mondragón (esta última todavía en fase de observación y pruebas). Para identificar los varietales se contó con el apoyo del Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana;y la elaboración se planteó bajo el asesoramiento técnico de la consultora enológica de Pepe Mendoza y Maloles Blázquez, ‘Uva Destino’.

Paco Ribelles, director del Área Agro de la Cooperativa de Viver, señala que «nuestro objetivo con ‘Ochenta y Siete Cubos’ es mostrar el carácter del Alto Palancia, expresar con nitidez nuestro paisaje a través de decisiones de campo y bodega muy meditadas. La nominación del Pampolat a Vino Revelación de la Guía Peñín 2026 es un aval externo que confirma que vamos por el camino correcto: precisión, frescura y respeto por la variedad. La añada 2024 que acabamos de lanzar mantiene la tensión ácida, la pureza y la lectura directa de suelo que perseguimos con este proyecto».