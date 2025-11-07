La salita, 20 años para alcanzar el éxito

La Salita cumple 20 años, y eso es un buena noticia. Dos décadas de entrega de la cocinera con más garra de la Comunitat Valenciana. Ahora, viéndola triunfar en este palacete, parecería que fue fácil. En absoluto. Jorne Buurmeijer me cuenta las noches en las que, al acabar el servicio, él y Begoña se encaramaban al office y fregaban vajilla y menaje. «Si pasaba alguien y pedia un café se lo hacíamos, porque necesitábamos hasta el último euro». Ni fue fácil, ni Begoña Rodrigo fue siempre la cocinera que hoy convence. Han sido 20 años de trabajo duro y de un espíritu de superación increíble. Nadie le ha regalado nada. Todo se lo ha ganado ella, luchando, ambicionando y mejorando día a día. Con fe ciega en sí misma y una entrega absoluta al restaurante.

Bogavante con su gazpachuelo / SR

Comer hoy en La Salita es toda una experiencia. Así lo quiere Begoña. «Los clientes normalmente vienen a un restaurante como este una vez al año, o una vez en su vida. Quieren llevarse un recuerdo inolvidable y no sólo por lo que han comido» confiesa la cocinera.

Salpicón de bivalvos / SR

La Salita es el espacio ideal para esa experiencia. Se ubica en un palacete en pleno barrio de Russafa. Sin duda uno de los restaurantes más bonitos de España. La experiencia comienza en el precioso jardín exterior. Allí nos ofrecerán comenzar con un combinado (porque la coctelería tiene aquí mucha importancia). Inmediatamente después viene uno de los pases más importantes de la casa. Los amuse-bouche que en otros espacios son pequeñas fruslerías que pasan desapercibidas, aquí se convierten en recetas importantes que podrían aparecer como entrantes en el menú degustación: Gamba con tartar de gamba, coca de trucha de río, ensalada de ostras… incluso La Tiara, su plato más icónico, puede aparecer entre estos aperitivos con tanta enjundia.

Tras los aperitivos nos espera el interior de esa espectacular casa. Un comedor con mucha historia. En el encontraremos una cocina muy sensible, donde las verduras adquieren cada vez más importancia. A veces son el ingrediente principal, como en el caso de los tallos de calabacín con mojo verde, pipas de calabazas y caldo de setas escabechadas. Pero incluso cuando la proteína se hace presente, hortalizas y raíces siguen adquiriendo protagonismo. Ocurre con los tallarines de calamar, que pasan casi desapercibidos frente a los tallarines de cebolla que le acompañan.

Tallarines de calamar en sopa de cebolla / SR

Begoña cocina para todos los públicos. Por eso, junto a platos arriesgados, aparecerán otros que, sin llegar a ser ‘concesiones’ al gran público, sí que se pueden calificar como propuestas más relajadas. Por mucho riesgo y verdura que haya en el menú, el cliente más reaccionario marchará contento después de probar el bogavante con gazpachuelo y flan del propio crustáceo, o la codorniz con caldo escabechado y salsa de maíz.

Acabados los postres podremos, si queremos, volver a ese jardín que nos dio la bienvenida. El lugar ideal para tomar el café, unos petit fours y, si lo deseamos, una copa de sobremesa. Aquí siempre hay un coctelero de guardia y nunca tienen prisa en que nos vayamos. Como dice Begoña, tal vez no vuelvas en todo un año y has de quedarte con el mejor de los recuerdos.

Dumpling de liebre con espuma de nueces de macadamia. / SR

Ficha

¿Dónde? C/ de Pere III el Gran, 11, L’Eixample, València

Teléfono: 609 33 07 60

Lo mejor. Esa actitud de no conformarse nunca con lo conseguido.

Lo mejorable. El espacio exterior merece una fórmula estable con la que enriquecer la oferta del local.

Lo imprescindible. Tomarse tiempo para disfrutar del jardín, antes o después de la comida.

Precio medio: 170 Euros.