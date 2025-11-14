Clos de Lôm presenta su nuevo espumoso.

Esta misma semana se ha presentado en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valencia la última joya nacida de los viñedos de Clos de Lôm, en el corazón de ese enclave mágico para el viñedo llamado Terres dels Alforins. Se trata de Clos de Lôm Cuvée Privée, un espumoso elaborado bajo el método tradicional de segunda fermentación en botella con uvas seleccionadas de las mejores parcelas de la variedad Malvasía de la finca, ubicada en Fontanars dels Alforins.

Para la producción de este primer espumoso de la bodega valenciana se ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Los racimos se seleccionan manualmente, la fermentación del mosto se produce de forma pausada a baja temperatura y antes de realizar la segunda fermentación en botella soporta una crianza sobre lías durante más de tres meses. Tras la segunda fermentación en botella, éstas reposan durante más de veinte meses antes del degüelle para conseguir una perfecta integración del carbónico obtenido en el proceso. El resultado es un espumoso llamado a convertirse en uno de los referentes de la DOValencia.De perfil elegante y cosmopolita, destaca por su fina y persistente burbuja, que expresa toda la frescura y carácter mediterráneo de la uva Malvasía.

Clos de Lôm es una bodega familiar ubicada en Fontanars dels Alforins y fundada en 2018, aunque su relación con los viñedos se remonta a 1836. En su finca, la firma cultiva variedades autóctonas como la Malvasía, Monastrell y Garnacha en una extensión de casi 300 hectáreas. Además de este nuevo espumoso elaboran cuatro vinos monovarietales de Malvasía, Monastrell, Garnacha yTempranillo; y los exclusivos Isidra y Casa las Monjas.