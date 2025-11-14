Diez años brindando con cavas de Requena en el Mercado de Colón

Casualidad o no, el crecimiento del sector del cava valenciano está unido de manera simbólica al mercado de Colón, ‘hogar’ de los cavistas de Requena desde que en 2013 se celebrase en sus instalaciones la primera edición de la Feria del Cava Valenciano. En aquel momento, las cifras de botellas vendidas por las bodegas de Requena apenas sobrepasaban los tres millones, cifra que se ha multiplicado por cinco en poco más de una década. El evento nació con la vocación de dar a conocer a los valencianos en un marco tan imponente como el del Mercado de Colón sus mejores cuvées, y después de diez ediciones ya está considerado como el arranque ‘oficioso’ de las navidades para los miles de valencianos y foráneos que se dejan ver por el recinto durante todo el fin de semana.

Esta décima edición (no se celebró en 2020 y 2021 a causa de la pandemia, y el año pasado la feria dejó paso a un evento solidario que logró recaudar 20.000 euros para las víctimas de la Dana) llega probablemente en el mejor momento para las siete bodegas que forman parte de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, que parecen haber alcanzado su punto álgido, elaborando cavas de gran expresión, largas crianzas y notable capacidad de guarda gracias a la altitud y el clima específico de la zona donde se cultivan sus uvas y, porqué no decirlo, al buen hacer de un grupo de enólogos que interpretan como pocos lo que ofrece la materia prima y el método de elaboración, de segunda fermentación en botella.

La Feria del Cava Valenciano se celebrará los días 21, 22 y 23 de noviembre durante cuatro interesantes sesiones: La primera el viernes 21 de 19 a 22 horas, dos más el sábado 22 de 12 a 15 y de 19 a 22 horas, y una cuarta sesión el domingo 23 de 12 a 15 horas.

Las siete bodegas que forman parte de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena (Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Bodegas Hispano+Suizas, Cavas Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria) compartirán protagonismo durante el fin de semana con algunos de los operadores gastronómicos del Mercado de Colón, entre los que se encuentran Ma Khin Café, Suc de Lluna, Cervezas del Mercado, Martin&Mary, Mi Cub, Manglano o Pantalán 5, responsables de armonizar con sus propuestas de tapas, montaditos y otras creaciones gastronómicas los espumosos de Requena.

Este año el evento funciona con un sistema de tickets que se ofrecen en dos formatos. El ticket simple de 20 euros incluye dos consumiciones de cava de guarda, dos de cava premium y una de gastronomía, además de una copa serigrafiada para llevársela de recuerdo y un práctico porta-copas. Por su parte, el ticket dúo de 30 euros está pensado para compartir, ya que incluye tres consumiciones de cava, tres de cava premium, dos de gastronomía y dos copas serigrafiadas con sus respectivos porta-copas. Además, se activa la opción de obtener más tickets de degustación de cava sin necesidad de adquirir otra copa.

La Feria del Cava Valenciano se celebra los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Mercado de Colón de València. La presentación oficial de esta décima edición se celebrará el martes 18 de noviembre a las 12:30 horas en el semi-sótano del Mercado de Colón. El evento está organizado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena y cuenta con el patrocinio y colaboración de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ayuntamiento de Requena, la Generalitat Valenciana, Cajamar y BMW Marcos Automoción.