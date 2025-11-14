La piel dormida: emoción, reparación y memoria

La memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente. Pero más todavía cuando se trata de la femenina. La vida de las mujeres que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura franquista ha quedado silenciada, es ‘La voz dormida’ que Dulce Chacón retrató en 2002 con una novela emocionante, escogida Libro del Año por los libreros de Madrid en el momento.

Laura Toledo se mete en la piel de Pepita Patiño en "La Voz Dormida" / Urban

Un éxito editorial que dio el salto al cine de la mano de Benito Zambrano y que supo conectar con la emoción, los recuerdos, las vivencias de muchas personas. «Cuando leí el libro, no tenía claro porqué, pero algo me decía que tenía que ayudar a que llegara a más gente. Así que me puse manos a la obra para tratar de montar un espectáculo teatral. Con el tiempo, me di cuenta de que en ‘La voz dormida’ veía a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela…» explica Laura Toledo, actriz e impulsora del montaje escénico de la formación toledana Euroscena – Salvador Collado. Una adaptación la novela de Dulce Chacón que podrá verse dentro del ‘Ciclo de Compañías Nacionales’ de Sala Russafa, del 14 al 16 de noviembre.

En la propia historia familiar de la intérprete había un desaparecido, un bisabuelo que había sido fusilado en la contienda y cuyo cuerpo no había podido ser recuperado de las fosas comunes.

«Pero con el tiempo me di cuenta de que era algo más lo que me emocionaba de esta historia, de que me tocaba porque retrataba la historia desde el punto de vista de las que esperan. La experiencia de la mujer en los conflictos bélicos suele pasar desapercibida, nos quedamos con el relato de los hombres que van al frente. Y tenemos que darles a ellas también su espacio porque completa la perspectiva», defiende la intérprete sobre una deuda social todavía no resuelta y que se repite en guerras actuales, como la invasión de Ucrania o el conflicto entre Israel y Palestina.

Durante ocho temporadas, la versión escénica de ‘La voz dormida’ ha ido evolucionando, visitando innumerables ciudades españolas y algunas de América Latina, creciendo junto su protagonista. «Nunca pongo el piloto automático, cada función es única de verdad porque la energía que te llega del público es distinta. Por ejemplo, la que hicimos en Córdoba, la ciudad donde nació y murió la verdadera Paquita Patiño, fue única» recuerda la intérprete que ha tenido tiempo de entender mejor algunas cosas del espectáculo conforme maduraba, de los 35 a los 43 años, experimentando la maternidad y dimensionando la responsabilidad de la crianza o el dolor de un niño ante la ausencia de sus padres.

En este tiempo también se ha ido nutriendo de las experiencias que le ha transmitido el público en coloquios posteriores a las representaciones, descubriendo cómo espectadores que habían llegado con reticencias al espectáculo porque creían que se iban a encontrar un panfleto donde se atacaba al bando ganador de la contienda, agradecían descubrir la perspectiva quienes habían sido condenadas simplemente por la ideología de sus parejas o familiares.

La novela de Chacón retrata a un grupo mujeres encarceladas en Las Ventas, cada una con su historia personal y familiar. Entre todas ellas, para el montaje teatral escogieron como protagonista e hilo conductor a la más apolítica, a Pepita Patiño, una joven enamorada de un maqui, con una hermana y un padre perseguidos por ser ‘rojos’. «Ella detestaba los bandos y las banderas, quería la paz. Ese el mensaje del espectáculo, tratamos de transmitir todo lo que pasó, incluidas las historias de las mujeres. Y desde ese reconocimiento, que el público saque sus conclusiones sobre si el dolor o la violencia sirven para algo. Hacer justicia a la historia es la única forma de intentar que no vuelva a repetirse», argumentan desde la compañía, que contó con Cayetana Cabezas para realizar la adaptación teatral y con Julián Fuertes para dirigir el montaje.

Historias de mujeres anónimas

‘La voz dormida’ llega al escenario en formato de monólogo. Laura Toledo se mete en la piel de la verdadera Pepita Patiño, una cordobesa que la novela de Dulce Chacón convirtió en un icono para la memoria histórica. Y recorre su vida desde los 20 años a los 42, con todos los personajes que intervienen en su historia representados por los hilos de una inmensa tela de araña que, desde su máquina de coser, van confeccionando en el escenario la tela de araña que la mantiene presa.

Una puesta en escena con escasos elementos, pero de potente evocación metafórica, que recrea vivencias y personajes basados en hechos reales en un texto de acción, compuesto por escenas que la protagonista vive sobre el escenario, evitando la narración que caracteriza a otros monólogos.

Emoción y dignidad emanan de lo vivido por Pepita Patiño y tantas otras mujeres anónimas represaliadas durante el conflicto o en la posguerra en un espectáculo que obtuvo 4 candidaturas en los Premios Max y el Premio a la Mejor Interpretación Femenina de la Unión de Actores de Madrid en 2019. Tras haber pasado por Sala Russafa en 2017, regresa a la cartelera valenciana ofreciendo la oportunidad de disfrutar de un montaje que sigue siendo necesario, quizá más que nunca. «Parece que hemos avanzado, pero hay mucho trabajo por hacer para conseguir una verdadera igualdad entre géneros. Y, por otra parte, la actualidad nos demuestra que seguimos sin aprender la inutilidad de las guerras» concluye Toledo, emocionada por volver al teatro de Russafa, cuya disposición del patio de butacas y la cercanía del escenario permite el ambiente íntimo que la intérprete cree que acompaña mejor a este espectáculo, que permanecerá en cartel del viernes al domingo, con tres únicas funciones, antes de proseguir su gira.