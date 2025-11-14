El vino que conmemora el 5º centenario de Villena

Este 2025 al que le queda poco más de un mes de vida ha sido el año en el que la ciudad alicantina de Villena ha conmemorado el quinto centenario de la concesión del título de Ciudad por el emperador Carlos I, una efeméride que ha llenado de eventos, homenajes y actividades a este municipio de profunda tradición vitivinícola y que han tenido su epílogo con la presentación de un vino elaborado por Bodega Virtudes para conmemorar esta señalada fecha.

Con el nombre ‘V Centenario Ciudad de Villena’ y elaborado con una selección de uvas de Monastrell y Petit Verdot, este tinto de alta expresión, con doce meses de crianza en barrica de roble, se postula, según sus creadores, como «algo más que un vino, un testimonio del espíritu de Villena, una celebración líquida del pasado, presente y futuro de la ciudad para disfrutar y compartir con todos los que valoran la autenticidad y la tradición".

De este vino conmemorativo apenas se ha producido una limitadísima edición de 1.150 botellas. El coupage de variedades no es fruto del azahar, ya que se ha elegido a la Monastrell como la gran variedad típica de esta zona de la DO Alicante, y a la Petit Verdot como ejemplo de variedad foránea perfectamente adaptada a los suelos y clima de la zona. Un ensamblaje que encarna la esencia de Villena: viva, integradora y con una identidad única forjada a lo largo de los siglos.