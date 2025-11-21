La Bodega Baldovar 923 lanza un nuevo espumoso de Merseguera

La bodega Baldovar 923, ubicada en la sub zona del Alto Turia de la DO Valencia, acaba de presentar una nueva interpretación de la uva Merseguera, variedad típica de esta comarca del interior de la provincia de Valencia, en este caso un espumoso elaborado con el método Ancestral (mediante el que el mosto arranca la fermentación en depósito y la termina en botella) que se etiqueta con el nombre de Vizcota y del que apenas se han producido en esta primera añada (correspondiente a la cosecha de 2023) 800 botellas.

Procedente de cepas viejas asentadas sobre suelos calizos, Vizcota 2023 destaca por su mineralidad, su acidez vibrante y su frescura natural. Tras dos años de reposo en rima antes del degüelle, ofrece una integración perfecta del carbónico natural obtenido en la fermentación y una finura excepcional.

Situada a 923 metros de altitud, en el término municipal de Alpuente, Baldovar 923 ha recuperado los antiguos viñedos de Merseguera en un entorno de montaña donde el clima continental y la altitud confieren singularidad a sus vinos. Dirigida por Nito Alegre y su equipo, la bodega combina tradición, sostenibilidad y técnicas biodinámicas para elaborar vinos auténticos que reflejan el carácter de su terruño.