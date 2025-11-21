Comienza la décima Feria del Cava Valenciano

El Mercado de Colón de València acoge desde esta misma tarde a partir de las 19 horas una nueva edición (la décima) de la Feria del Cava Valenciano, una cita perfectamente consolidada en el calendario de ocio de la sociedad valenciana que se ha convertido en el inicio ‘oficioso’ de las navidades para las miles de personas que visitan el recinto durante todo el fin de semana. La cita se extenderá hasta las 15 horas del domingo 23 con cuatro sesiones (viernes tarde, sábado mañana y tarde y domingo mañana) en las que las siete bodegas de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena (Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Cavas Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria) ofrecerán degustaciones de las nuevas cuvées, sus cavas de largas crianzas y otras novedades para esta campaña navideña.

Como preámbulo al inicio del certamen, el pasado martes se celebró, también en el Mercado de Colón, la presentación oficial de la Feria del Cava Valenciano, en la que la presidenta del colectivo de cavistas de Requena, Rebeca García, explicó que el evento «vuelve con fuerza para celebrar aquella ansiada décima edición que tuvimos que aplazar el año pasado para realizar un evento benéfico en el que conseguimos recaudar 20.000 euros, que se destinaron a las víctimas de la Dana», añadiendo que «el cava es la bebida de la felicidad y los grandes momentos de todos los valencianos y queremos brindar con todos ellos este fin de semana en el Mercado de Colón».

El certamen se ha consolidado con fuerza siendo una ocasión especial para que el público valenciano se encuentre con ‘sus cavas’, en un entorno idílico. Este año el evento funciona con un sistema de tickets que se ofrecen en dos formatos, uno ‘simple’ que incluye cuatro consumiciones de cava, una de gastronomía y una copa con un práctico porta-copas; y otro ‘ dúo’ pensado para compartir que incluye seis consumiciones de cava, dos de gastronomía y dos copas con sus respectivos porta-copas. En la parte gastronómica, varios locales del Mercado de Colón prepararán una oferta especial con motivo del evento. Así, Ma Khin Café, Suc de Lluna, Cervezas del Mercado, Martin&Mary, Manglano y Pantalán 5, estarán presentes en el evento con una notable oferta gastronómica.