De la música de cámara a reinterpretar el pop español

Eran cuatro amigas que estudiaban en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de València y que formaban parte de la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana. Un día, movidas por las mismas inquietudes artísticas y el deseo de explorar nuevos territorios sonoros, decidieron dar un salto hacia la independencia acompañadas únicamente por sus cuatro instrumentos: dos violines, un violonchelo y una viola. Paloma Castellar, Lola Bendicho, Mara Ponce y Teresa Alamá conformaron así el Cuarteto de Cuerda de València y emprendieron un viaje que nunca imaginaron que las llevaría tan lejos.

Hace dos años, su consolidado trabajo en redes y escenarios llamó la atención de Strömmar, una productora con sede en Miami, que contactó con ellas para proponerles la grabación de un álbum de versiones del pop rock internacional adaptadas a cuerda. El proyecto tenía un hilo conductor claro: reinterpretar canciones que, a lo largo de la historia, han supuesto un impulso de empoderamiento para las mujeres. La propuesta no solo encajaba con su sensibilidad, sino que abría un camino poco explorado por los cuartetos clásicos: acercar el repertorio popular a la sonoridad intimista, cálida y vibrante de la cuerda frotada.

Aquel primer disco fue solo el principio. A raíz de su buena acogida, llegó un segundo álbum, esta vez centrado únicamente en temas representativos de las décadas de los 80 y 90 en España. Con este proyecto, titulado ‘4POP.es’, llegan al Teatro Talia el 25 de noviembre, dentro de un espectáculo que no ha dejado de girar por toda España desde su lanzamiento. Así, canciones como ‘Escuela de Calor’, de Radio Futura, o ‘A quién le importa’, de Alaska, cobran una nueva vida cuando suenan únicamente a través de las cuerdas de estas cuatro profesionales, que alternan sus conciertos propios con actuaciones en todo tipo de eventos, incluidos los Latin Grammys del pasado año.

El camino, sin embargo, no ha sido sencillo. El cuarteto lleva años construyendo su identidad artística mientras compaginan ensayos, grabaciones y giras con sus trabajos como profesoras de música en distintos centros educativos. Lo hacen, dicen, por pura vocación y con el motor de la amistad siempre en marcha, un ingrediente que se percibe tanto en su cohesión musical como en la energía que transmiten sobre el escenario.

«Fue cuando entramos en ‘Candlelight’ cuando nos dimos cuenta de que, aparte de las bandas sonoras y los tributos que ya hacíamos, las ‘covers’ hechas con cuerda gustaban mucho», explica Teresa Alamá, la chelista del cuarteto. Su participación en este formato de conciertos, tan popular en los últimos años, les permitió comprobar de primera mano que el público estaba dispuesto a dejarse sorprender por nuevas fórmulas de interpretar la música pop.

A medida que el interés crecía, llegó la llamada de la discográfica para grabar su primer disco, ‘4POP’, germen de lo que ahora es ‘4POP.es’. Y la carrera no se detiene: actualmente trabajan en un tercer álbum que seguirá profundizando en ese cruce entre tradición clásica y melodías populares. «Cada vez hay más gente interesada en este tipo de espectáculos, se animan a venir a vernos», asegura Alamá. «Nuestra intención es visibilizar que se puede hacer música diferente con instrumentos clásicos; podemos seguir tocando a Vivaldi, por supuesto, pero también podemos adaptar cualquier canción a este registro».

Esa voluntad de romper moldes también se refleja en la puesta en escena. Las cuatro intérpretes han cuidado especialmente la estética del espectáculo: han modernizado los uniformes, han buscado una imagen fresca, alejada del riguroso negro que habitualmente acompaña a los músicos clásicos, y han experimentado incluso con tocar de pie -incluido el violonchelo, que en su caso no utiliza pica-, lo que aporta una actitud más dinámica, cercana y contemporánea.

El Cuarteto de Cuerda de Valencia durante una de sus actuaciones. / L-EMV

El contraste entre lo que el público espera y lo que finalmente escucha suele jugar a su favor. «Hemos tocado en sitios donde nos esperaban, que sabían lo que hacíamos, pero también ha habido otros en los que la gente venía sin saber nada, y la reacción ha sido muy buena», cuenta la chelista. «A veces, cuando nos ven entrar con los instrumentos clásicos, piensan que vamos a hacer otra cosa… y se encuentran con una sorpresa cuando comenzamos a tocar».

Así, en la actuación del próximo martes, el Cuarteto de Cuerda de València desplegará sus alas con ‘4POP.es’, un viaje nostálgico y vibrante por los grandes clásicos del pop y rock español de los 80 y 90, reinterpretados a través de la calidez y la precisión de dos violines, una viola y un violonchelo. Una propuesta que confirma que la música, cuando se aborda con curiosidad y valentía, siempre encuentra nuevas formas de emocionar.