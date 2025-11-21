'Eva o la creación de la madre perfecta': Las mil caras de la maternidad

¿Para cuándo la boda? ¿Y los hijos? Ya tienes uno, ¿no te animas al segundo?». Y así muchas otras preguntas más -tan invasivas como indiscretas- de quienes se creen con derecho a preguntar y recibir respuestas del devenir de útero ajeno. Y cuando eres madre, la lupa recae como una losa en lo que haces o dejas de hacer. La maternidad es como una capó abierto, todo el mundo opina.

Los días 21 y 22 de noviembre, La Rambleta estrena ‘Eva, o la creación de la madre perfecta’, una sátira sobre la maternidad y los modelos impuestos, de la mano de Masquetres Producciones, una compañía emergente formada por las también protagonistas Sara Barba, Susana Pastor y Paula Serrano. Con dramaturgia y dirección de Silvia Macip, la obra combina comedia, sátira y crítica social para explorar los estereotipos que aún rodean la maternidad y los modelos femeninos.

La acción sitúa al público en el plató de un concurso de televisión ficticio donde tres mujeres —una copywriter e influencer millennial de éxito, una camarera amorosa y punk, y una ceramista que vive más entre las nubes que del barro— compiten por ser «la mejor madre de España» (si es que eso existe). Las concursantes se enfrentan a pruebas absurdas y estereotipadas, bajo la mirada y manipulación de Eva, una inteligencia artificial encargada de evaluar a las concursantes y que busca imponer un modelo de madre ideal. A lo largo del concurso, se revelan las luchas personales y secretos de las participantes. «¿Cómo lograrán vencer estas mujeres al heteropatriarcado que, en un ejercicio de mansplaining brutal, ha ideado todo esto?», plantean sus creadoras. «Eva se convierte así en una metáfora de cómo la sociedad —disfrazada a menudo de progreso o tecnología— sigue juzgando, midiendo, y moldeando a las mujeres». Eva, añade la directora, «representa el capitalismo y la sociedad de consumo que nos dejan exhaustas en la búsqueda de la perfección con el mandato de ser la ‘mejor versión de nosotras mismas’».

Desde la propia experiencia

La obra nace a partir de las propias experiencias de sus creadoras, madres, artistas y trabajadoras, que viven en primera persona la dificultad de conciliar su vida personal y profesional. A través del humor y la ironía, Masquetres Producciones reivindica «la necesidad de contar historias reales desde voces femeninas, y denuncia los juicios constantes que pesan sobre las mujeres, sean o no madres», explican.

«Con esta obra pretendemos mostrar en toda su crudeza y desde la comedia, las constantes críticas a las que se ve expuesta cualquier mujer en relación con la maternidad como si fuera un destino ineludible», señala la compañía, sin dejar fuera de la narrativa «a aquellas mujeres que no son madres, por decisión o por circunstancias, y que a menudo son invisibilizadas o señaladas con estereotipos caducos». En palabras del equipo artístico, ‘Eva, o la creación de la madre perfecta’ «denuncia el delirio social que hay, en el que se nos exige, por una parte, que tengamos hijos y por la otra que la maternidad no se note en nuestro rendimiento laboral, vida social, apariencia física»…

Tres mujeres, tres maternidades

Su directora relata que la pieza hay dos madres solteras y una casada. «Candela es una madre precaria que va de trabajo en trabajo para mantener a sus tres hijas aunque siempre apoyada por su madre y su abuela. Todas conforman lo que ella llama: su tribu. Lola es una madre soltera, artista, que se ha acabado los ahorros en clínicas de fertilidad y ahora vive con su hermana y su cuñado. Y Clara es una ejecutiva influencer todo terreno, adicta al ejercicio y al trabajo, madre de mellizos instagrameables. Tiene, lo que cualquiera llamaría: una familia perfecta. Las tres son mujeres que luchan por conseguir lo que quieren y que también guardan secretos».

Macip considera que esa ‘curiosidad’ por la maternidad ajena «viene de generaciones anteriores (hombres y mujeres) que aún tienen o añoran una familia en formato más vertical, otro estilo de vida. Poco a poco vamos aprendiendo como sociedad que se puede llamar familia a todos aquellos afectos que tenemos en la vida y que debemos ser discretos en cuanto a las decisiones íntimas y personales. Quizá cada vez que una de nosotras se ve tentada a hacer esa pregunta debería detenerse un momento a pensar en todas esas mujeres que conocemos que tienen una historia de sufrimiento con la maternidad. Eso lo primero; y lo segundo practicar por sobre todas las cosas la sororidad».

De todos esos mandatos sociales, Macip destaca que «quizá lo más difícil de combatir la individualidad. Hemos internalizado que estamos solas y enfrentadas al mundo. Esta perspectiva nihilista de la vida es fundamental para mantener sana a la sociedad del consumo. Necesitamos recordar que la humanidad ha evolucionado gracias a la cooperación y la socialización de los cuidados».

Con un lenguaje «fresco, ritmo ágil y un tono irreverente, la obra invita a reír, pensar y cuestionar los mandatos sociales sobre la maternidad y la mujer contemporánea», avanzan sus creadoras. Es, añade Macip, «una sátira que busca a través de la humor negro y el delirio pasar un buen rato. ¿Podemos identificarnos con los personajes? Posiblemente. ¿Podemos reírnos de ellos? Seguro que sí. Es una comedia para cualquiera que desee pasar un buen rato y también para quien no tenga miedo a reflexionar».