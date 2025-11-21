Terres de Tardor, el evento para descubrir los vinos de Alforins en formato 'slow'

La Asociación de productores y viticultores Terres dels Alforins cierra este fin de semana un año plagado de éxitos con un evento con el que pretenden replicar la esencia de la Mostra de Vins de primavera, aunque en este caso en formato reducido para ofrecer una experiencia íntima y personalizada en una de las bodegas que forman parte del colectivo, Vinya Alforí, una de las fincas vitivinícolas más bellas de la zona, enclavada en el término municipal de Fontanars dels Alforins. Terres de Tardor toma así el relevo del evento que este colectivo de bodegas celebró ya en noviembre del pasado 2024, en este caso en Bodegas Los Pinos.

Terres de Tardor se plantea como un ‘tastavins’ en el que estarán presentes los mejores vinos de las dieciséis bodegas del colectivo (Celler del Roure, Daniel Belda, Bodegas Arráez, Clos Cor Ví, Bodegas Los Pinos, Rafael Cambra, Bodega La Viña, Vinya Alforí, Bodegas Enguera, Casa Los Frailes, La Comarcal Viticultores, Clos de Lôm, Cooperativa SantPere, El Poblet, Pago Casa Gran y Proyecto Origen) acompañadas por platos y elaboraciones gastronómicas típicas de la zona elaboradas con productos de proximidad. Se trata de una jornada con aforo limitado que se celebrará entre las 11:30 y las 17:30 horas de este sábado 22 de noviembre. El funcionamiento se desarrollará con un formato de tickets de degustaciones que pueden adquirirse de forma anticipada a modo de entrada en la web 5bseleccion. Cada cupón de degustaciones incluye cuatro degustaciones de vinos, dos degustaciones gastronómicas y una copa serigrafiada de cristal que quedará en propiedad del visitante. El pack tiene un precio de 20 euros y, una vez dentro del recinto, se podrán adquirir más degustaciones para seguir catando los vinos de esta zona de la Denominación de Ori gen Valencia.

Además del vino de las dieciséis bodegas del colectivo y las propuestas gatronómicas de productores locales, las instalaciones de Vinya Alforí se convertirán en escenario de actuaciones musicales, teniendo su momento álgido con la actuación de Lulú y Los Tigretones, formación que se ha convertido en la banda sonora de Terres dels Alforins especialmente en La Mostra que los viticultores realizan cada año en el mes de mayo.

La celebración de ‘Terres de Tardor’ confirma y consolida la apuesta de la Asociación Terres dels Alforins por poner en valor el paisaje de vinos de ese triángulo mágico que conforman los municipios de Fontanars dels Alforins, Moixent y La Font de la Figuera. Aunque la cita más multitudinaria es la de la Mostra de Vins (que se celebra durante el mes de mayo con carácter itinerante en diferentes emplazamientos de los tres municipios citados anteriormente), el colectivo trabaja durante todo el año para organizar actividades que den visibilidad al territorio y que generen riqueza no solo al sector de la viña y el vino, sino también al resto de actividades de la zona.

El colectivo nació hace algo más de una década con la idea de transmitir la tradición vitivinícola de este territorio y la belleza y singularidad de sus paisajes. Además de los diferentes eventos para promocionar la zona y sus vinos, la Asociación ha trabajado sin descanso para preservar la zona, luchando de manera denostada para evitar agresiones al valle de Alforins en forma de macroplantas solares y otras acciones que afecten al paisaje.