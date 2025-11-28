Bodegas Novos presenta sus nuevas instalaciones en La Portera

Bodegas Novos se fundó en 2019 como un pequeño proyecto vitivinícola de carácter familiar que retomaba el testigo del bisabuelo de los actuales gestores, Nicolás Ramos, quien plantó sus primeras viñas hace más de un siglo. La llegada de la pandemia en 2020 ralentizó todo el trabajo que la familia tenía programada, aunque no renunciaron a vinificar sus primeros vinos en unas instalaciones alquiladas en el término municipal de Requena. Seis años después los Ramos han podido, por fin, abrir las puertas de su nueva bodega en la pedanía requenense de La Portera, unas coquetas instalaciones donde producen vinos singulares (por el momento dos tintos de Bobal: Labor de Sol y Tinto de Luna) a partir de los mejores racimos de los viñedos de la propiedad.

Al frente de este interesante proyecto valenciano se encuentra Germán Ramos, persona muy vinculada al mundo de la viña y el vino desde hace medio siglo (fue uno de los fundadores de Bodegas Torre Oria).

Con la apertura de su nueva bodega, Novos abre una etapa en la que proyectan consolidar sus dos tintos de Bobal e ir aumentando su colección con nuevas referencias, apostando por variedades autóctonas de la región vitícola de Utiel-Requena como la Royal y la Moravia Agria, castas que tuvieron cierta presencia en la zona en otras épocas pero que paulatinamente han ido siendo sustituidas por otras. Aunque cuentan con un buen número de hectáreas de vid, la mayoría con cepas de entre ochenta y cien años de edad, el objetivo de la familia Ramos es seleccionar cada vendimia no más del quince por ciento de la cosecha, seleccionando las mejores uvas para elaborar algo más de diez mil botellas al año.

De manera paralela, Bodegas Novos ha activado también un modelo de enoturismo personalizado para acercar a los amantes del vino la filosofía de una bodega joven pero con la experiencia de varias generaciones que durante décadas han mimado cada una de sus cepas.