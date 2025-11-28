El cava de Requena sigue llenando València de burbujas

El Mercado de Colón de València a vuelto a ser escenario este pasado fin de semana del idilio que mantiene el público valenciano con los cavas elaborados en Requena, siendo testigo de más de 10.000 brindis durante la Feria del Cava Valenciano, que este año alcanzaba su décima edición. La cita ha servido también para que las siete bodegas que forman parte de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena presentasen las últimas añadas de sus cavas más representativos, sus novedades para esta campaña y sus referencias de guarda superior, algunas con varios años de crianza en rima.

Para Rebeca García, presidenta del colectivo de cavistas requenenses, la de este año ha sido «una edición muy especial para nosotros. Durante todo el fin de semana hemos sentido el cariño y apoyo de miles de valencianos y visitantes de otros puntos del país y de fuera de España, que han tenido la oportunidad de conocer nuestros cavas en un entorno tan emblemático como el del Mercado de Colón, un recinto que, después de más de una década, se ha convertido ya en nuestro hogar en el inicio de la campaña navideña». García ha recalcado también que «ha sido un fin de semana muy completo en València, con el encendido oficial de luces de Navidad en la plaza del Ayuntamiento regada con los mejores cavas de nuestras bodegas, constatando así que nuestros mejores momentos merecen un brindis único».

La gastronomía gourmet de los operadores del Mercado de Colón ha resultado ser, un año más, el complemento perfecto para unos cavas que son, sin duda, el producto por excelencia de todas las grandes celebraciones, especialmente las fiestas navideñas.

El éxito de esta décima edición de la Feria del Cava Valenciano refuerza el buen momento de un producto excelente, que basa su éxito en las excepcionales condiciones climáticas de Requena para la elaboración de espumosos y en el buen hacer de viticultores y bodegueros. Desde que hace más de una década se constituyese la Asociación, las cifras del Cava de Requena no han dejado de crecer, llegando el pasado 2024 a casi 15 millones de botellas.

Tras la celebración de la Feria del Cava Valenciano, las actividades de promoción continúan en València durante esta semana con la celebración del ‘Festival del Cava’ en el espacio gastronómico Mercaders-Cabanyal, un certamen que alterna catas temáticas (la segunda de ellas se celebra esta misma tarde) y un tardeo mañana sábado en el que, de nuevo, podrán degustarse los cavas que elaboran Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Cavas Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria.

También mañana sábado, a partir de las 11 horas, el Templo de San Nicolás de Requena acoge una nueva edición del ‘Brindis del Cava’, un evento en el que la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena nombrará a su embajadora para 2026, la empresaria Eva Blasco García, presidenta de CEV Valencia.