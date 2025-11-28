La DO Valencia acoge el primer encuentro para el Plan de Paisajes Agrarios del Vino
La sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valencia ha acogido esta semana unas jornadas organizadas por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental en las que han participado representantes de los municipios implicados en el Plan de Acción Territorial de los Paisajes Agrarios Culturales del Vino de Valencia (Casinos, Llíria, Villar del Arzobispo, Cheste, Chiva, Godelleta, Turís y Villamarxant) y en el que también ha participado el presidente de la DO Valencia, Salvador Manjón, que ha querido destacar que este plan «supone un paso decisivo para garantizar la preservación de nuestros viñedos y el reconocimiento de su valor cultural y económico».
El Plan de Acción Territorial de los Paisajes Agrarios Culturales del Vino de Valencia (PAT-PAVV) nace con el objetivo de proteger, valorizar y promover el patrimonio paisajístico y agrario vinculado a la tradición vitivinícola del interior de Valencia, fomentando un modelo de desarrollo sostenible que dinamice la economía local y refuerce la identidad territorial.
La importancia de este plan queda refrendado revisando algunas cifras del sector vitivinícola valenciano, como la extensión de viñedo en la Comunitat Valenciana (más de 62.000 hectáreas de las que el 20% se cultivan bajo pautas ecológicas), la importancia en el PIB regional (1,7%), la cantidad de empleo generado (más de 32.000 puestos) y el volumen de visitas a través del enoturismo (casi 140.000 visitantes).
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- Fallece el oficial de la Policía Nacional al que un ladrón machacó la cabeza con una piedra en Vinalesa
- El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
- María José Catalá pide al presidente de La Liga que cambie la hora de un partido del Valencia porque coincide con el Maratón
- La autopsia a la niña de 6 años fallecida en Alzira no detecta ninguna causa directa de la muerte
- El jefe de gabinete de Carlos Mazón: 'Espero y deseo que esto se aclare lo antes posible
- Directo: Juanfran Pérez Llorca se enfrenta a su pleno de investidura como presidente de la Generalitat sin garantías de apoyo de Vox
- Hallazgo arqueológico en el entorno del Castillo de Sagunt