Los Aurum europeos premian el marketing de Vicente Gandía

El director de Marketing y Comunicación de Bodegas Vicente Gandía, Carlos García Bartual, ha sido galardonado con el Premio Aurum Europa Excellence en la categoría de Marketing Enológico. Este prestigioso reconocimiento, otorgado por el Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas, distingue la labor realizada por la bodega en el ámbito de la comunicación y el posicionamiento del vino valenciano en el panorama internacional.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el auditorio de O Grove ante 250 asistentes procedentes de 7 países, en una gala que reunió a destacadas cofradías y profesionales de la enogastronomía europea. El premio pone en valor la capacidad de Bodegas Vicente Gandía para innovar en sus estrategias de marketing, mantener un fuerte arraigo con el territorio y comunicar con eficacia la identidad de sus vinos.

Para Carlos García Bartual, este reconocimiento «supone un orgullo para todo el equipo de Bodegas Vicente Gandía y reafirma nuestra apuesta por una comunicación que acerca nuestros vinos a nuevas audiencias, con productos innovadores que toman como referencia el conocimiento heredado durante los 140 años de historia de la compañía».