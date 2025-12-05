La DO Valencia defiende sus paisajes vitícolas en el Salón Peñín

La Denominación de Origen Valencia ha estado presente esta semana en el XXV Salón Peñín de los Grandes Vinos de España con una singular cata bajo el título ‘La DO Valencia que (ahora) recordarás’ en la que han participado prescriptores y periodistas especializados, que han tenido la oportunidad de descubrir trece referencias amparadas por esta denominación de origen.

La cata, conducida por Vicent Escamilla, periodista especializado en vino, director de cata y jefe de redacción de La Semana Vitivinícola, proponía un recorrido por las cuatro subzonas que configuran la DO Valencia: Alto Turia, Valentino, Moscatel y Clariano; un enfoque que permitió mostrar una Valencia vitivinícola diversa, coherente y consciente de su patrimonio, donde la singularidad de su origen se convierte en un valor estratégico de calidad y autenticidad.

Los vinos seleccionados para esta cata fueron Clemente y Rubio (Bodega Polo Monleón), Rascanya (Baldovar 923), Vinya Alforí Negre (Vinya Alforí), La Mujer Caballo Taronja (Fil.loxera & Cía), La Forcallà de Antonia (Rafael Cambra), Los Frailes Rubificado (Casa Los Frailes), Maduresa (Celler del Roure), El Jefe de la Tribu (Bodega El Angosto), Sensal (Javi Revert Viticultor), Sueño de Megala (Bodegas Enguera), Dulce Mersé (Santa Bárbara de Titaguas), Sol de Reymos (Bodegas Reymos) y La Baronía Seco (La Baronía de Turís). Todos los vinos, seleccionados con el denominador común de haber recibido puntuaciones por encima de los noventa puntos en la última edición de la Guía Peñín, han permitido a los asistentes componer los diferentes paisajes vitícolas de las cuatro subzonas.

La cata liderada por la DO Valencia en IFEMA Madrid ha servido para compartir con profesionales y prensa especializada una visión completa de esta región vitivinícola, un territorio que reafirma su carácter, profundiza en su origen y muestra el potencial de sus variedades autóctonas. Todo en un escenario, el del XXV Salón Peñín de los Grandes Vinos de España, uno de los encuentros profesionales más influyentes del sector vitivinícola nacional, organizado por Guía Peñín. El evento ha reunido durante dos intensas jornadas a los vinos mejor valorados del país y se consolida, un año más, como una plataforma esencial para la proyección de las denominaciones de origen españolas ante sumilleres, distribuidores, hostelería y prensa especializada.