Terras Gauda convoca la 25ª Bienal Internacional de Cartelismo

Bodegas Terras Gauda celebra el 25 aniversario de la Bienal Internacional de Cartelismo - Concurso Francisco Mantecón, a la que invita a participar a diseñadores gráficos e ilustradores de la Comunitat Valenciana. Veinticinco años de trayectoria con el objetivo de subrayar el arte como lenguaje universal y poner en valor el cartel como herramienta expresiva capaz de conectar culturas. Más de 21.000 carteles de un centenar de países han formado parte de este proyecto cultural colectivo en sus diferentes ediciones. La convocatoria del 2026 pretende abrir un nuevo horizonte al talento de jóvenes creadores nacionales y de otros países.

Más allá de la dimensión del concurso y su repercusión, la dotación económica de sus premios es otro de los grandes atractivos. Para la edición de 2026 los premios ascienden a 16.000 € en metálico, distribuidos en 10.000 € para el cartel ganador, y 2.000 € para cada uno de los dos accésit y la Mención Especial.

A estos premios hay que añadir el reconocimiento que la organización de la Bienal quiere dar a todos los participantes: potenciar la visibilidad de su trabajo en una exposición que se abrirá al público durante un mes. Se trata de la única Bienal que promueve una exposición de estas dimensiones con todas las obras que se presentan al concurso.

El plazo para participar expira el viernes 10 de abril de 2026. Las bases y todos los detalles de este concurso están disponibles en www.franciscomantecon.com.