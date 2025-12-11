El Centro de Arte Hortensia Herrero celebra la Navidad con un amplio programa familiar
A partir del 14 de diciembre y hasta el 4 de enero habrá concierto de villancicos, actividades familiares y visitas nocturnas
Olivia Díaz
El Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH), que acaba de celebrar su segundo aniversario, ha preparado una programación especial para llenar de arte y creatividad las fiestas navideñas. La ambientación navideña empezó la semana pasada, ya que desde el 2 de diciembre los visitantes pueden descubrir un belén diseñado por el belenista valenciano Pedro Ródenas, ambientado en el interior del circo romano de Valentia y creado en exclusiva para el CAHH.
Más allá de eso, desde el 14 de diciembre y hasta el 4 de enero, el espacio cultural ofrecerá conciertos, actividades familiares y visitas nocturnas.
El programa arrancará el 14 de diciembre con un concierto de villancicos interpretados por el Cor Jove Virelai de voces blancas, una propuesta abierta a todos los públicos.
Entre las actividades más destacadas figuran las visitas nocturnas guiadas, que permitirán recorrer la colección fuera del horario habitual y con el museo ya cerrado al público. Estas sesiones se celebrarán los días 19 y 26 de diciembre y 2 de enero.
La programación familiar, uno de los puntos fuertes del centro, incluye siete propuestas pensadas para distintas edades. Para los más pequeños, de entre 6 y 36 meses, se ofrece Manos al arte, una experiencia sensorial para explorar texturas, colores y formas del arte contemporáneo. Las familias con niños más mayores podrán participar en talleres como Arte con-tacto, que invita a descubrir las obras a través de los sentidos; Misión en el Museo, una aventura de pistas y observación; o Click&CAHH, centrado en el retrato y la creación artística.
Además, el taller Un museo ideal permitirá recrear en 3D una versión navideña del propio edificio del CAHH, mientras que Entre arte y lectura combinará literatura y arte a partir del libro La maleta, de Chris Naylor-Ballesteros, con un recorrido por las obras de David Hockney.
Todas las actividades familiares tienen un precio de 7 euros y requieren inscripción previa.
