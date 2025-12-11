El Centro de Arte Hortensia Herrero celebra la Navidad con un amplio programa familiar

El Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH), que acaba de celebrar su segundo aniversario, ha preparado una programación especial para llenar de arte y creatividad las fiestas navideñas. La ambientación navideña empezó la semana pasada, ya que desde el 2 de diciembre los visitantes pueden descubrir un belén diseñado por el belenista valenciano Pedro Ródenas, ambientado en el interior del circo romano de Valentia y creado en exclusiva para el CAHH.

Más allá de eso, desde el 14 de diciembre y hasta el 4 de enero, el espacio cultural ofrecerá conciertos, actividades familiares y visitas nocturnas.

Cor Jove Virelai de voces blancas / CAHH

El programa arrancará el 14 de diciembre con un concierto de villancicos interpretados por el Cor Jove Virelai de voces blancas, una propuesta abierta a todos los públicos.

Entre las actividades más destacadas figuran las visitas nocturnas guiadas, que permitirán recorrer la colección fuera del horario habitual y con el museo ya cerrado al público. Estas sesiones se celebrarán los días 19 y 26 de diciembre y 2 de enero.

Visitas nocturnas en el CAHH / CAHH

La programación familiar, uno de los puntos fuertes del centro, incluye siete propuestas pensadas para distintas edades. Para los más pequeños, de entre 6 y 36 meses, se ofrece Manos al arte, una experiencia sensorial para explorar texturas, colores y formas del arte contemporáneo. Las familias con niños más mayores podrán participar en talleres como Arte con-tacto, que invita a descubrir las obras a través de los sentidos; Misión en el Museo, una aventura de pistas y observación; o Click&CAHH, centrado en el retrato y la creación artística.

Actividad Misión en el Museo / CAHH

Además, el taller Un museo ideal permitirá recrear en 3D una versión navideña del propio edificio del CAHH, mientras que Entre arte y lectura combinará literatura y arte a partir del libro La maleta, de Chris Naylor-Ballesteros, con un recorrido por las obras de David Hockney.

Actividad Entre arte y lectura / CAHH

Todas las actividades familiares tienen un precio de 7 euros y requieren inscripción previa.