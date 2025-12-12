Proava premia a los mejores vinos monovarietales

Aunque es conocida principalmente por la organización de la Mostra de Vins que cada año, por pascua, se celebra en el antiguo cauce del río Turia, Proava es una entidad para la promoción de los productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana que celebra muchas más actividades a lo largo del año. En su sede del Celler de la calle Baja de Ciutat Vella celebran catas, presentaciones y visitas guiadas a la que es la bodega más antigua de la ciudad de València; y recurren a emplazamientos emblemáticos como L’Umbracle para organizar eventos en los que se armonizan vinos, cavas, gastronomía y música en directo.

Otro de los cometidos de este organismo es la organización de concursos de vinos para dar visibilidad a las elaboraciones valencianas más interesantes. Se trata de un proyecto ‘heredado’ del antiguo colectivo de ‘Els Bodeguers’, quienes, con motivo de la celebración de La Mostra organizaban un concurso entre todas las bodegas participantes. Más tarde, y gracias al empeño del recordado Félix Cuartero, el concurso de vinos valencianos alcanzó el reconocimiento oficial por parte de la Conselleria de Agricultura, lo que dotó de mayor visibilidad a un concurso que edición tras edición reúne a cientos de vinos valencianos sometidos al criterio de un grupo de profesionales del sector en cata a ciegas.

El interés suscitado por este concurso empujó hace unos años a Proava a organizar nuevas ‘versiones’ en las que se reconociesen las bondades de vinos elaborados bajo pautas ecológicas (del que ya se han celebrado tres ediciones), aceites de oliva virgen extra (que alcanzó este año su quinta edición) y vinos monovarietales elaborados con las uvas más típicas de la Comunitat Valenciana: Bobal, Monastrell, Merseguera y Moscatel.

Este último ha dado a conocer esta misma semana, en las instalaciones de la Estación de Viticultura y Enología de Requena, a los premiados en su sexta edición, a la que han concurrido decenas de referencias de toda la Comunitat Valenciana que han sido puntuadas por un panel de cata compuesto por enólogos, sumilleres, periodistas especializados y otros profesionales del sector del vino.

El concurso se ha estructurado en cinco categorías (cuatro para los vinos monovarietales y una quinta reservada a elaboraciones singulares) y ha arrojado un palmarés muy diverso, con presencia de bodegas adscritas a las tres denominaciones de origen valencianas.

En la categoría de vinos de Bobal todas las medallas han ido a parar a bodegas ubicadas en Utiel-Requena. Bodegas Utielanas ha conquistado el Gran Oro con el rosado Vega Infante, mientras que Ladrón de Lunas Crianza (de la bodega homónima) se ha llevado la medalla de oro, el tinto Pasión de Bobal (Bodegas raíces Ibéricas) la medalla de plata y LoAlto Bobal (de la bodega del mismo nombre) la medalla de bronce.

En la categoría de vinos de Merseguera, los cuatro reconocimientos han ido a parar a bodegas de la subzona de la DO Valencia Alto Turia. Llanos de Titaguas, de Santa Bárbara de Titaguas, ha obtenido el máximo reconocimiento, Gran Oro. Clemente Rubio, de bodegas Polo Monleón, se ha colgado la medalla de oro; 2L de Santa Bárbara de Titaguas la plata y Cantalares, de Bodegas El Villar, el bronce.

Entre los vinos de Moscatel, Bocopa se lleva el gran oro con Marina Alta y el bronce con Marina Alta Colección, esta última ex aequo con Orange de La Baronía de Turís, que suma además el oro con Viña Poniente. La plata ha recaído en Reymos VO, de la bodega chestana del mismo nombre.

Sericis (Murviedro) obtiene este año el gran oro entre los vinos de Monastrell, Madriguera (Arráez) el oro, Malcriat (Celler de Cataruz) la plata, y Caterina (Santa Catalina del Mañán) el bronce.

Las menciones especiales han sido para el vermut Vermutante (Reymos), la mistela Cántic del Sol (Bodegas Teulada) y el Fondillón Solera 1982 (Santa Catalina del Mañán).