El tinto que conmemora noventa años de La Vinícola

Conocida por algunos en Requena con el apelativo de la ‘cooperativa de los pobres’, la Vinícola Requenense es una entidad que, lejos de hacer honor a ese ‘mote’, ha logrado sobreponerse con absoluta solvencia a todo tipo de vicisitudes desde hace noventa años. Fundada en 1935 por 92 valientes viticultores, la entidad es un referente de dinamismo y versatilidad gracias a un modelo de negocio que gira en torno a su línea de embotellado, que trabaja prácticamente 24/7 durante todo el año.

Sus principales marcas de vinos (Monumento y Palacio Imperial) están presentes en las mesas de decenas de miles de consumidores desde hace décadas gracias a su más que interesante relación calidad-precio. Además, desde hace unos años la cooperativa puso en marcha una nueva división para sus vinos de mayor expresión bajo el paraguas ‘La Vinícola Premium’, sello con el que ponen en el mercado vinos singulares, algunos de ediciones efímeras, como CasaGrande, 1935 o Tinto (+) Selecto.

Coincidiendo con el noventa aniversario de la fundación de la entidad, la bodega acaba de presentar un nuevo tinto de edición limitada. Se trata de ‘Fortaleza de Requena’, un plurivarietal elaborado a partir de un coupage con los mejores racimos de Bobal, Tempranillo, Garnacha y Cabernet Sauvignon de la cosecha de 2023. Se trata de un tinto de autor en el que todas las variedades vinifican por separado mediante un proceso de mínima intervención. El vino descansa durante 12 meses en una selección de barricas de roble francés y americano y posteriormente se afina durante meses en botella hasta su puesta en el mercado.

Es un vino que destaca por su aspecto brillante, de color rojo picota de capa alta; y sus aromas de fruta roja acompotada, notas tostadas, matices especiados y recuerdos de regaliz. En boca se muestra denso y profundo, con tanino maduro.

Se trata de una edición limitada que está disponible en la propia tienda de la bodega y en la tienda online de lavinicolapremium.com.