Las Virtudes presenta el espumoso Luz de Alicante

La alicantina Las Virtudes de Villena sigue presentando novedades en forma de vinos y espumosos en este último tramo del año. Hace apenas unas semanas lanzó una edición limitada de un tinto con el que conmemoraba el quinto centenario de la fundación de la ciudad de Villena, poniendo así broche de oro a un año lleno de actos y homenajes en este municipio de la comarca del Alto Vinalopó.

Ahora llega el turno de la primera incursión de la bodega en el mundo de los vinos espumosos con Luz de Alicante, una propuesta que llega con el sello de la DO Alicante y que está llamado a convertirse en toda una referencia para la bodega, sobre todo de cara a las celebraciones navideñas. Luz de Alicante es un espumoso tipo ‘sparkling’ que se elabora con uvas de las variedades Verdejo y Macabeo. Según los responsables de la bodega es un homenaje a la claridad que define a la provincia de Alicante y que capta la alegría y el espíritu mediterráneo de esta tierra.

Luz de Alicante es un espumoso fresco y goloso que destaca por su color amarillo limón con ribetes verdosos y su fina burbuja. Tiene aromas de intensidad media que recuerdan a fruta blanca como la manzana y notas tropicales de piña. En boca se presenta ligero y refrescante, de final goloso y buena persistencia.

Luz de Alicante se une a una colección de vinos que añada tras añada siguen conquistado a consumidores que buscan propuestas novedosas alejadas de los tópicos. Entre ellos destacan la familia La Virtu, compuesta por cuatro referencias (blanco, rosado, tinto ecológico y tinto de media crianza); el blanco Arrocero, un blanco semidulce que se elabora con uvas de Moscatel, Sauvignon Blanc y Macabeo; o los tintos parcelarios de Monastrell Patojo y Casa Ritas.