Diez vinos perfectos para brindar o regalar estas navidades

Es cada vez más habitual recurrir al vino para acertar con muchos de nuestros regalos navideños. Las bodegas valencianas lo saben y muchas de ellas preparan para estas fechas estuches exclusivos y ediciones limitadas de algunas de sus etiquetas mejor valoradas. Regalar vino valenciano es, además, sinónimo de compromiso por lo nuestro, la mayoría de las veces de calidad igual o superior a lo que se hace en otras zonas.

Reconozco que a mí me encanta que me regalen vinos y cavas, sobre todo porque es la excusa perfecta para sentarnos a la mesa y compartirlos con amigos y familiares. En una época tan polarizada como ésta, una buena botella de vino sirve de argumento para entablar una conversación sobre sus cualidades, y así evitamos que salten a la mesa otros temas deriven en conflicto y discusión.

También me gusta mucho acudir a una vinoteca en busca de una botella para llevar cuando me invitan a una comida. Es casi un ritual y me sirve para pensar en el anfitrión, acercarme a sus gustos y encontrar en el lineal esa botella que seguro que le dibuja una sonrisa.

Pero por encima de todo, cuando se acercan estas fechas me encanta descorchar botellas que todavía no conocía. Este 2025 que está a punto de terminar ha sido un año especialmente prolífico en novedades enológicas, algunas tan ambiciosas como el exclusivo Clos de Gallur Black, el tinto con el que Bodegas Vicente Gandía ha conmemorado su 140 aniversario;y otras con un relato detrás de ella, como el Pampolat de la Cooperativa de Viver, el vino con el que culminan un proyecto de recuperación de variedades de uva autóctonas de Castellón que estaban desaparecidas.

Estos días son también perfectos para volver la vista atrás y reencontrarse con vinos y cavas que ya conocíamos pero que quizá llevábamos tiempo sin disfrutar, precisamente por habernos acercado a otras novedades. Maduresa, Las Mercedes o Quod Superious son tres buenos ejemplos de esos tintos valencianos que en algún momento han armonizado nuestras mesas y que ahora podemos volver a disfrutarlos.

Entre los blancos son valores seguros Bercial y Venta del Puerto Nº 5, dos vinos con estructura solvente capaces de maridar muchos de los platos típicos de la navidad. No me olvido de esos rosados frescos y golosos que nos reciben en los aperitivos, como el Sericis de Pinot Noir o el Aula Bobal... y para terminar, un brindis muy valenciano con uno de los cavas de mejor trayectoria como el Dominio de la Vega Brut Reserva Especial.

Clos de Gallur Black / Urban

CLOS DE GALLUR BLACK (Vicente Gandía)

Para conmemorar su 140 aniversario, Bodegas Vicente Gandía ha decidido embotellar en una edición limitada las cuatro barricas más expresivas de la cosecha de la finca Clos de Gallur. El resultado es un tinto único, especialmente indicado para armonizar una buena chuleta de buey o vaca madurada y disfrutar del silencio mientras todos en la mesa callan para saborear este maridaje. Un tinto con aromas de fruta roja acompotada, chocolate amargo, vainilla y café.

Precio aproximado: 200 euros

Quod Superius / Urban

QUOD SUPERIUS (Hispano+Suizas)

Si alguien te regala estas navidades un estuche con el logo de Hispano+Suizas y dentro encuentras una botella de este tinto plurivarietal puedes estar seguro de que quien te lo regala te quiere bien. Quod Superius es un vinazo con todas las letras. Se hace con las uvas de las mejores parcelas de Bobal, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah que rodean la bodega, y todo el proceso transcurre en barricas nuevas de roble. Lo puedes encontrar en El Rincón del Gourmet de El Corte Ingles, tiendas especializadas y en la web de la bodega.

Precio aproximado: 49 euros

Las Mercedes / Urban

LAS MERCEDES (Las Mercedes del Cabriel)

Una de esas etiquetas valencianas elevadas a la categoría de ‘vino de culto’. Es la constatación de un proyecto sincero y auténtico ideado por Pepe León y dirigido por el enólogo José Hidalgo. Se elabora con uvas de Bobal de pequeñas parcelas casi centenarias a más de 800 metros de altitud rodeadas de monte mediterráneo. Su crianza en barrica de roble le aporta complejidad y le dota de estructura, aunque no le resta ni un ápice de su carácter frutal. Disponible en la tienda on-line de la propia bodega.

Precio aproximado: 25 euros

Pampolat / Urban

PAMPOLAT (Cooperativa de Viver)

Este vino es ideal para hacer un regalo a una de esas personas que ‘entienden’ de vinos. Aunque en un futuro irán apareciendo más tintos con esta variedad, a fecha de hoy es una rareza, ya que se elabora con un varietal que estaba extinguido y se ha recuperado a partir de un proyecto liderado por la entidad. De su primera añada apenas se han elaborado 300 botellas. Es un vino fresco y mineral, con aromas florales y notas de monte bajo.

Precio aproximado: 26 euros

Maduresa / Urban

MADURESA (Celler del Roure)

Si te han invitado a una comida y quieres llevar un vino para quedar bien, ésta es una apuesta segura. Maduresa es el buque insignia del proyecto enológico de Pablo Calatayud, uno de los ‘tres mosqueteros’ del vino valenciano. Añada tras añada ha ido modificando su coupage hasta convertirse en paradigma de los vinos del Mediterráneo. Tiene nítidos aromas de fruta roja madura, recuerdos florales y de hierbas aromáticas y un tacto en boca denso y cremoso.

Precio aproximado: 19 euros

Venta del Puerto Nº 5 / Urban

VENTA DEL PUERTO Nº 5 (La Viña - Anecoop)

El equipo de La Viña tenía difícil crear un vino que estuviese al nivel de los Venta del Puerto 12 y 18, pero lo consiguió coincidiendo con el 20 aniversario de la primera añada de la gama. El Nº 5 es un blanco de perfil gastronómico. Se hace con uvas de Chardonnay, Malvasía y Viognier y tiene cinco meses de crianza en roble. En ventadelpuerto.com ofrecen un estuche con las tres etiquetas de la gama perfecto para regalar.

Precio aproximado: 10 euros

Bercial / Urban

BERCIAL (Raíces Ibéricas)

Un blanco polivalente, muy expresivo y perfecto tanto para tomar como aperitivo o durante la cena acompañando al pescado. De perfil gastronómico, se elabora con uvas de Chardonnay,Sauvignon Blanc y Macabeo. La primera aporta elegancia, la segunda aromas de fruta tropical y la tercera equilibrio y acidez. Si alguien viene a mi casa a comer y trae una botella acierta seguro. Está disponible en tiendas especializadas y en la web de la bodega.

Precio aproximado: 15 euros

Sericis / Urban

SERICIS (Murviedro)

La gama Sericis de Murviedro ‘promete’ vinos sedosos, de esos que nos llenan la boca con su volumen. En casos como la de esta versión rosé hemos de añadir elegancia, sutileza y frescura. Lo elaboran con uvas de Pinot Noir, un varietal que funciona con bastante solvencia en la zona de Utiel-Requena. Si lo incluyes en un estuche con el resto de la gama (son cinco vinos distintos) será un regalo muy original. Disponible en la tienda online de la bodega.

Precio aproximado: 11,30 euros

Aula / Urban

AULA (Coviñas)

Todavía oigo a algún ‘sabio’ de los vinos decir en algunas plazas que el rosado, en realidad, es una mezcla de blanco y tinto... es una pena, porque hay muchos rosados valencianos que no merecen ese desprecio. Este de Coviñas es un aliado perfecto para disfrutar de los preámbulos de una reunión familiar o con amigos. Se elabora con Bobal y se bebe con mucha facilidad gracias a su equilibrada acidez y su frescura en boca. Está disponible en restaurantes, algunas tiendas y la web de la bodega.

Precio aproximado: 3,50 euros

Dominio de la Vega Reserva Especial / Urban

RESERVA ESPECIAL (Dominio de la Vega)

Confieso que los cavas en general, y especialmente los valencianos, son mi debilidad. La altitud de los viñedos de Requena son un factor que incide en la frescura y capacidad de guarda. Si a eso le sumamos la experiencia y buen hacer de enólogos como Dani Expósito, el resultado es este Brut Reserva Especial, un cava goloso, elegante, de fina y sutil burbuja, rico en aromas y denso en boca que tiene un ‘no sé qué’ que hace que sigas sirviéndote hasta la última gota.

Precio aproximado: 21 euros