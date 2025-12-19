El Master of Wine Álvaro Ribalta visita la DO Utiel-Requena

El Master of Wine español Álvaro Ribalta ha visitado estos días la sede del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena para catar casi 50 vinos elaborados por las 20 bodegas que forman parte del proyecto de promoción en el mercado británico. Ribalta ha tenido oportunidad de catar una selección de blancos, rosados y tintos, la mayoría elaborados con la variedad autóctona Bobal.

Tras la cata, Ribalta ofreció un análisis sobre el mercado británico a las bodegas explicando la madurez y consolidación de este mercado, siendo un gran escaparate de vinos y marcas, pero también dio pautas sobre su competitividad y el estudio previo que requiere adentrarse en un mercado tan global. Tras un amplio desglose del mercado británico, que incluyó impuestos, cartas de vinos británicas y prescriptores, destacó las principales oportunidades para la DO Utiel-Requena: desde las variedades autóctonas hasta la sostenibilidad y el cultivo ecológico.

El Master of Wine también interactuó con los representantes de las bodegas sobre la cata que había realizado, destacando la calidad de las propuestas. Álvaro incidió ademas en la importancia de conocer y adaptarse a los perfiles de vinos que demandan los consumidores, ya que actualmente España es el tercer país importador en litros y en valor en este mercado.