Planes familiares para estas Navidades

Teatro

Siempre es un buen momento para ir al teatro. Entre la oferta navideña destaca ‘Los chicos del coro’ en el teatro Olympia. Un musical que habla de la vida y ‘Garfio y la isla del tesoro’, en el mismo teatro. El Talia programa el show de La Tia Visantica, el TEM apuesta por ‘El día del Watusi’, el Teatro Principal por ‘Los locos de València’, un juego de identidades fingidas que creará una trama de equívocos y despertará la locura en otros personajes y, la Sala Russafa, la comedia ‘La Gran Cena’ para convencer al público en estas fechas. La Rambleta, por su parte, programa todo un clásico ‘El Cascanueces’ (La Rambleta). Pero esto es sólo una mínima parte de los que se puede ver estas fechas porque València también acoge otros espectáculos que complementan la programación como el festival Valencia es Magia, con shows de ilusionismo del 26 de diciembre al 4 de enero en Teatro La Plazeta.

Expojove y pista de hielo

Expojove se convierte en todo un planazo familiar para pasar las navidades y despedir el año. Durante diez días, Feria València se convierte en un enorme espacio de más de 50.000 m² dedicados al entretenimiento con propuestas de todo tipo: música, teatro, talleres, juegos, magia, deporte, actuaciones, espectáculos y mucho más. Este año, celebra su 42ª edición bajo el lema «Navidad, la ilusión que llevamos dentro», un guiño a ese sentimiento indescriptible que convierte estas fechas en algo muy especial.

La pista de hielo, en la Plaza del Ayuntamiento, es ya todo un clásico para los amantes de la diversión. Amigos y familiares pueden patinar juntos en un entorno festivo.

Feria de atracciones

Siempre que llega la Navidad, visitar la feria de atracciones se convierte en un plan imprescindible para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Este año la feria contará con 49 atracciones e incluye algunas novedades.

Se celebrará hasta el 18 de enero y estará ubicada entre la avenida de Francia y la calle Ingeniero Manuel Soto, muy cerca del Edificio del Reloj de La Marina de València. Entre las atracciones para adultos destacan el súper ratón, ala delta, crazy bob, dragón, tribu comanche, súper cazuela, megacanguro, mansión del terror, hotel del miedo, vikingo, maxi jumb, sky lab, parkour, jet star, bomber, megabross, alcatraz, inverter, impact, flic fac o la atracción temática de súper mario.

Otras ferias a visitar son los Mercado de Artesanía (Plaza del Ayuntamiento, hasta el 6 enero) , el de la Ciudad de las Artes y las ciencias y en el exterior del Colegio Luis Vives en València.

Belenes

El belén no es solo una tradición: es un itinerario urbano que mezcla artesanía, memoria y escenografía de ciudad. Este año, la ruta gana interés porque los montajes municipales han apostado explícitamente por cruzar lo bíblico con lo valenciano y por sacar el belén a espacios donde normalmente manda otra liturgia: el mercado, la plaza o el shopping. Aquí van seis paradas (y una extra) con la novedad de cada una. Por su volumen, los más importantes son el Belén artístico del Ayuntamiento con referencias a fiestas y cultura popular valenciana,, el de la Fundación Bancaja, el Belén monumental de Nuevo Centro, Nacimiento monumental del Mercat Central.

Conciertos

Valencia se llena de música navideña. Desde conciertos clásicos como el Mesías en el Palau de la Música hasta eventos gratuitos de coros y folklore en plazas como la del Patriarca (20 dic - 4 ene) y la Iglesia de San Juan de la Cruz, pasando por eventos de ópera en el Ateneo, hay opciones para todos, con eventos que empiezan a principios de diciembre y se extienden hasta enero, incluyendo espectáculos de luz y pólvora para celebrar la Navidad y la llegada del Año Nuevo.

Mañana sábado, por ejemplo, 25 corales de toda la Comunitat Valenciana tomarán el centro de la capital con en el tradicional ‘Nadal al Carrer’ para llenar de villancicos y canto coral espacios emblemáticos hasta reunirse en un concierto masivo en la Plaza de la Virgen. Más de 600 coralistas recorrerán los rincones históricos del centro de València para, al final, interpretar unidos los clásicos Adeste fideles y Noche de Paz en la Plaza de la Virgen.

Museos

Visitar los museos siempre son una buena opción para disfrutar en familia de estos días frescos, quizás lluviosos y festivos. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, así como CaixaForum, ofrece programación familiar, mientras el resto de espacios permanecen abiertos para mostrar sus exposiciciones de temporada y permanente. Los museos, que son gratuitos, se convierten en escenarios llenos de historia, creatividad y música, ofreciendo decenas de actividades para grandes y pequeños..Una buena opción tras visitar los museos es acudir, a las 18.30 horas a la plaza del Ayuntamiento donde la plaza se llena de luces, música y pólvora gracias a los shows piromusicales disparados por Pirotecnia Valenciana.

Cada espectáculo dura unos tres minutos, cuidadosamente coreografiados al ritmo de una canción y con casi 50 kilos de pólvora estallando en el cielo.