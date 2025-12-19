Vicente Gandía presenta ‘Con un Par Passion Fruit’

La valenciana Bodegas Vicente Gandía cierra el año con el lanzamiento de una bebida refrescante y aromática elaborada a base de vino. Se trata de ‘Con un Par Passion Fruit’, una propuesta que incorpora la intensidad tropical del maracuyá para ofrecer una experiencia vibrante, contemporánea y pensada para un consumidor en busca de nuevas sensaciones.

Este nuevo lanzamiento amplía la exitosa gama Con Un Par, caracterizada por su espíritu atrevido y desenfadado, dirigida a quienes disfrutan del vino sin complejos y valoran la innovación. Con Un Par Passion Fruit destaca por su carácter refrescante, sus finas burbujas, su baja graduación con sólo 4,5% de contenido alcohólico y sus notas dulces equilibradas con una acidez natural, lo hacen ideal para momentos informales, aperitivos y consumo social.

Desde la bodega reconocen que con esta nueva propuesta «seguimos acercando el vino a un público que busca propuestas modernas, creativas y llenas de sabor. El maracuyá aporta una dimensión aromática exótica y jugosa que convierte cada sorbo en una experiencia sorprendente y divertida, manteniendo la calidad que caracteriza a todos nuestros vinos».

Con un Par Passion Fruit se suma a una línea de productos derivados del vino abierta hace años con la exitosa marca Sandara, sello que actualmente está presente en decenas de países de todo el mundo y que se compone de una colección de bebidas que incluyen espumosos blancos y rosados, Moscato, Chardonnay&Sake, Sangría y un ‘Spritz’ ideal para servir como aperitivo.

Con Un Par Passion Fruit está pensado para servir muy frío y disfrutar en reuniones con amigos, celebraciones o momentos informales. Su perfil actual y su estilo accesible responden a la tendencia creciente de bebidas frutales, refrescantes y con bajo contenido alcohólico, pero manteniendo la esencia vinícola que distingue a la marca.