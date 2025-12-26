Celebrities... Cuando el vino supera al personaje

Algo especial debe tener el mundo del vino que es capaz de atrapar a casi todos los que se asoman. Desde actores y directores de cine hasta DJ’s, pasando por diseñadores de moda, músicos, deportistas e, incluso, figuras de la nobleza (con ejemplos tan reconocidos como los del Marqués de Griñón, el desaparecido Carlos Falcó o el Marqués de Cáceres de Juan Noguera. Son muchos los profesionales de otros sectores de la sociedad que han encontrado en el vino una vía de escape. En el ámbito internacional, la nómina de los rostros populares que han entrado de lleno en el mundo del vino es amplísima.

El actor Francis Ford Coppola es uno de los casos más significativos, con una trayectoria vitivinícola que se remonta a hace casi medio siglo cuando, según se dice, tras concluir el rodaje de El Padrino 2, adquirió la bodega Inglenook en Napa Valley. En la actualidad, cuenta con diferentes propiedades en California, donde produce más de 60 vinos diferentes.

En muchos casos, la relación del famoso se limita a prestar su imagen para un determinado vino y proyecto bodeguero, aunque se cuentan por decenas las «celebrities» que invierten los beneficios de sus trabajos principales para convertirse en bodegueros.

Napa Valley, en California, es una de las zonas vinícolas del mundo con mayor porcentaje de famosos, pero también Italia (el cantante Sting es propietario de la bodega Tenuta il Palagio), Francia (Gerard Depardieu posee varias bodegas en su país), Nueva Zelenda y, por supuesto, España, donde rostros relevantes de la sociedad como Antonio Banderas o Imanol Arias han tenido diversas experiencias en el sector del vino.

Andrés Iniesta. Invertir en el origen

Andrés Iniesta. / L-EMV

Tocó la cima del mundo con su gol en la final del Mundial de 2010, pero el albaceteño Andrés Iniesta siempre ha mantenido los pies en el suelo. Fiel a sus orígenes, el futbolista ha invertido en su pueblo, Fuentealbilla, donde creó una bodega que lleva su nombre y que genera riqueza y empleo en el municipio. Iniesta se ha rodeado de grandes profesionales para elaborar vinos reconocidos por su calidad en concursos de prestigio de todo el mundo. Además, el futbolista ha sabido aprovechar su dimensión internacional para posicionar los vinos de su bodega en mercados de todo el mundo, sobre todo en Japón, donde jugó sus últimos años.

Mario Alberto Kempes. No diga gol, diga Malbec

Mario Alberto Kempes. / L-EMV

Icono del valencianismo, Mario Alberto Kempes es una de las grandes leyendas del fútbol argentino. Ejerce como comentarista de retransmisiones de fútbol en la cadena ESPN y, desde 2017, participa en el proyecto Andes Growers, en la región argentina de Mendoza, donde firma cuatro vinos (tres tintos con una base principal de la variedad de uva Malbec y un blanco de Torrontés). Aunque su principal nicho de mercado se encuentra en Argentina y Estados Unidos (sobre todo en Miami), desde hace un tiempo los vinos de «El Matador» se pueden encontrar en la Comunitat Valenciana a través de la distribuidora Selección XXI.

José Luís Cuerda. La hija de 'Los otros'

José Luís Cuerda. / L-EMV

Cuentan que compró la finca de Cubilledo (Orense) con los beneficios que obtuvo por la producción de «Los Otros». El cineasta José Luis Cuerda (Albacete, 1947-2020) estableció su refugio en sus últimos días en la bodega Sanclodio, finca que toma su nombre del vecino monasterio enclavado en el Valle de Avia, en la DO Ribeiro. Vivió con pasión su faceta de bodeguero, abriendo las puertas de su casa en Galicia a todo quien quisiese saber algo más sobre sus vinos. Tras su fallecimiento, la bodega fue adquirida por el bodeguero vallisoletano Carlos Moro, que desde hace años ha invertido en proyectos singulares en parajes de Rioja y Ribeiro.

Chimo Bayo. Techno-vino de Bobal

Chimo Bayo. / L-EMV

Chimo Bayo fue uno de los DJ’s más destacados de la València de los años 90 con hits como «Esta Sí», «Bombas» o «La Tía Enriqueta». Desapareció del foco mediático durante años hasta que el enólogo Toni Arráez le propuso firmar una de sus etiquetas dentro de la línea de vinos «canallas» de la bodega valenciana. El resultado fue Hu-Ha, un tinto de Bobal convertido en trending topic gracias a una peculiar campaña de comunicación. Definido como el primer «techno-vino», Hu-Ha ha puesto su granito de arena para que el fenómeno de La Ruta vuelva a estar de actualidad y que Chimo Bayo viva una segunda juventud, ahora incluso en el mundo del cine.

Amaya Arzuaga. Enoturismo de diseño

Amaya Arzuaga. / L-EMV

El apellido Arzuaga está ligado al mundo del vino desde los años 90, cuando Florentino Arzuaga adquirió la finca La Planta, en Ribera del Duero. Su hija Amaya iniciaba entonces una prometedora carrera en el mundo de la moda, tocando el cielo en 2013, cuando recibió el Premio Nacional de Diseño de Moda. En 2016 se incorporó a la empresa familiar para firmar una de las colecciones de vino de la bodega. Además, dirige el hotel-spa de 5 estrellas Arzuaga y el restaurante Taller Arzuaga, establecimiento galardonado con una estrella Michelín, lo que convierte al complejo enoturístico de los Arzuaga en el primero de la zona en contar con este reconocimiento.