Los primeros vinos de los viñerones DO Utiel-Requena salen al mercado

Los primeros vinos con la distinción Viñerón DO Utiel-Requena son de las bodegas: Vinea Clausa, Escuadra Bodega y Viñedos y Dussart Pedrón, mientras que el resto de viñerones sigue trabajando para sacar sus vinos próximamente.

¿Qué es ser Viñerón DO Utiel-Requena? Viñerón DO Utiel-Requena es la persona que gestiona de manera integral su proyecto vitivinícola, desde el cultivo del viñedo hasta la elaboración del vino y su comercialización en distintos mercados. Es quien se encarga en primera persona de todas las fases del proceso, asegurando que cada decisión pasa por sus manos.

Esta figura, tradicional y profundamente ligada a la historia vitivinícola, ha sido reconocida oficialmente por la DO Utiel-Requena.

El vídeo pone rostro y voz a los nueve primeros viñerones que han decidido formar parte de este registro, y cuenta con la participación de José Miguel Medina, presidente de la DO Utiel-Requena, y Carmina Cárcel, secretaria de la DO. Fue grabado durante un encuentro para almorzar y compartir sus vinos en el emblemático Museo de Sisternas, un lugar lleno de historia que refleja el legado del factor humano a la vitivinicultura y a la vida rural en nuestra tierra.Muestra cómo estos viñerones combinan tradición, conocimiento y compromiso con la tierra para elaborar vinos con carácter propio, auténticos y con alma. Cada botella refleja el origen, el respeto por el legado recibido y el esfuerzo de quienes están detrás de cada vino.

Los viñerones que participan actualmente en esta iniciativa son: Benoit Dussart (Bodega Dussart Pedrón), Pablo Carrión (Escuadra Bodega y Viñedos), Ricardo del Valle (Bodegas del Valle), José Luis Murciano (Bru & JL Vineyards), Héctor Monteagudo (Vinea Clausa), Joan Gómez Cortés (Setvins de Muntanya), Rafael López (Bodega Sexto Elemento), Carlos Cárcel (Bodegas Carlos Cárcel) y Alberto Pedrón (Bodega Sentencia).