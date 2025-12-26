Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola gripeLluvias ValenciaMunicipios bajo 0IRPF danaUrbanización CàrcerReencuentro perroJuan Carlos FerreroAparcamiento hospital Alzira
instagramlinkedin

Los primeros vinos de los viñerones DO Utiel-Requena salen al mercado

Viñerón DO Utiel-Requena es la persona que gestiona de manera integral su proyecto vitivinícola, desde el cultivo del viñedo hasta la elaboración del vino y su comercialización

Viñedos en Utiel.

Viñedos en Utiel. / L-EMV

Vicente Morcillo

Vicente Morcillo

València

Los primeros vinos con la distinción Viñerón DO Utiel-Requena son de las bodegas: Vinea Clausa, Escuadra Bodega y Viñedos y Dussart Pedrón, mientras que el resto de viñerones sigue trabajando para sacar sus vinos próximamente.

¿Qué es ser Viñerón DO Utiel-Requena? Viñerón DO Utiel-Requena es la persona que gestiona de manera integral su proyecto vitivinícola, desde el cultivo del viñedo hasta la elaboración del vino y su comercialización en distintos mercados. Es quien se encarga en primera persona de todas las fases del proceso, asegurando que cada decisión pasa por sus manos.

Esta figura, tradicional y profundamente ligada a la historia vitivinícola, ha sido reconocida oficialmente por la DO Utiel-Requena.

El vídeo pone rostro y voz a los nueve primeros viñerones que han decidido formar parte de este registro, y cuenta con la participación de José Miguel Medina, presidente de la DO Utiel-Requena, y Carmina Cárcel, secretaria de la DO. Fue grabado durante un encuentro para almorzar y compartir sus vinos en el emblemático Museo de Sisternas, un lugar lleno de historia que refleja el legado del factor humano a la vitivinicultura y a la vida rural en nuestra tierra.Muestra cómo estos viñerones combinan tradición, conocimiento y compromiso con la tierra para elaborar vinos con carácter propio, auténticos y con alma. Cada botella refleja el origen, el respeto por el legado recibido y el esfuerzo de quienes están detrás de cada vino.

Los viñerones que participan actualmente en esta iniciativa son: Benoit Dussart (Bodega Dussart Pedrón), Pablo Carrión (Escuadra Bodega y Viñedos), Ricardo del Valle (Bodegas del Valle), José Luis Murciano (Bru & JL Vineyards), Héctor Monteagudo (Vinea Clausa), Joan Gómez Cortés (Setvins de Muntanya), Rafael López (Bodega Sexto Elemento), Carlos Cárcel (Bodegas Carlos Cárcel) y Alberto Pedrón (Bodega Sentencia).

TEMAS

Tracking Pixel Contents