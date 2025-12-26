Xanglot, un nuevo espacio para Sandra Jorge

Sandra Jorge muda de piel sin cambiar de identidad. Xanglot estrena un espacio nuevo en el que poder contextualizar mejor su concina. Y vaya espacio. Nada menos que el comedor del Hotel Caro. El mismo que inauguró Ricard Camarena y uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Con un pedazo de muralla árabe, una cocina diseñada por el estudio de Vicente López y un interiorismo que firmó en su día Francesc Riffé. El restaurante soñado por cualquier cocinero con ambiciones. El traslado suena a regalo envenenado. Me explico. Un espacio tan seductor no ha sido capaz de retener ningún cocinero el tiempo suficiente para dejar huella en el local. No sé el porqué de tanto trasiego, pero tantos cambios no pueden ser fruto sólo del azar o de las circunstancias. Ojalá Xanglot sea algo más definitivo.

Cacao del collaret con sus granos garrapiñados / Urban

Este comedor tan exclusivo supone, en sí mismo, trasladar la cocina de Sandra a otra dimensión. El mismo plato, situado en un contexto diferente, se expresa de una manera distinta. Para mejor o para peor. En este caso, para mucho mejor. El escenario forma parte de la experiencia y ni el goumet más pintado es capaz de abstraerse de ello. En este caso, además, tengo la sensación de que la cocina de Sandra ha mejorado su propuesta. «Ahora tengo más tiempo, más equipo y también una cocina mucho más grande donde se pueden hacer más cosas», confiesa con una sonrisa que detona felicidad y orgullo.

Canelón en texturas / Urban

En este menú, encontramos nuevas propuestas que nos apuntan a una cocinera más imaginativa e inquieta. Por ejemplo, el cacao del collaret (un trampantojo preparado con una crema de cacahuete) que se acompaña de cacao garrapiñado y chocolate ó el tomate en almíbar de ajedrea,mermelada de tomate con crumble de avellana, helado de azúcar azteca y mermelada de tomate. Sin embargo, la mayoría de los platos navegan en un terreno mucho más sosegado. Recetas que respaldan su sabor en el guiso. Cocciones lentas para sabores profundos como su plato de lengua de vaca (un guiso potente que se combina acertadamente con un bizcocho dulce de almendra), el guiso de callos de bacalao a la carbonara con uva y jamón o el encebollado de sepia con pasta y berenjena asada.

Encebollado de sepia / Urban

Me gusta esa Sandra de sabores profundos y tranquilos, pero le animo a mostrarse más inquieta. No en las creaciones (porque nadie quiere provocaciones que no funcionen) pero si en el desarrollo de nuevas recetas. La llamada cocina de autor está obligada a crear continuamente. Sandra cifra en un 80% el flujo de clientes extranjeros. Son clientes de nueva visita que no pedirán nunca platos nuevos. Aún así, ella debe buscar nuevas propuestas para crecer como cocinera. Lo que hoy parece interesante, mañana puede resultar aburrido.

Magret de pato con canelón de sus interiores / Urban

Ficha

¿Dónde? Carrer de l’Almirall, 14. València

Teléfono: 960 69 23 81

Lo mejor. Los sabores de guiso lento que vertebran la mayoría de los platos.

Lo mejorable. Sandra debe exigirse más creatividad en este nuevo espacio.

Lo imprescindible. La foto en el comedor. El espacio es un museo que merece un recuerdo

Precio medio. 90 Euros.