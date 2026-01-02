El Bassus Pinot Noir de Hispano, mejor vino del año de España para los socios de Casa Gourmet

El Bassus Pinot Noir ha sido elegido por Casa Gourmet como el vino del año en una votación en la que han participado los propios socios de este club de vinos que promueve Prensa Ibérica y que, por primera vez, ha festejado con unos premios nacionales anuales propios.

El socio y enólogo de la bodega, Pablo Ossorio, recogió el premio en Barcelona, en el Marina Port Vell, en un acto presentado por Ferran Centelles y presidido por el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, su consejero delegado Aitor Moll y la secretaria de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Cristina Massot.

Del Bassus Pinot Noir el jurado destacó el reto que es elaborar el mejor pinot de España y la finura aromática, frescura y personalidad que alcanza esta cosecha 2022 que fue la premiada, «que lo sitúan como uno de los tintos más admirados de España». El Basus Pinot es un vino elaborado exclusivamente con esta variedad borgoñona que, si bien ha logrado una gran expansión en el mundo entero, pocas veces da vinos tan grandiosos como los de la bodega de Requena. La meseta en la que se enmarcan los vinos de Utiel-Requena, con su mezcla de climatología continental al alcanzar casi los 900 metros de altitud, pero con toques mediterráneos, así como por sus suelos calizos.

Con esta variedad Hispano también elabora vinos tan reconocidos como el Impromptu Rosé, un vino de añada que fermenta en barrica, o los DO Cava Tantum Ergo, que en los blancos lleva aporte de pinot como un blanc de noirs, y en el rosado está en solitario la uva francesa.

Pablo Ossorio se felicitaba por este último galardón porque «es un premio del público, de los que han comprado y probado nuestro vino, clientes que han valorado lo que hacemos y que lo demuestran repitiendo sus compras y fidelizando la marca Hispano», dijo.