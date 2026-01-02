Casa Pescadores, dignificando la playa

José Miralles es una institución en El Cabanyal. Quiere ese barrio y tengo la sensación de que el barrio le quiere a él. Procesiona en Semana Santa, se confiesa granota y forma parte de las fuerzas vivas de los poblados marítimos. Es empresario, es dinámico y plantea su oficio siempre desde la perspectiva de la calidad. Empezó su carrera con La Alegría de la Huerta y a día de hoy posee un pequeño imperio que comprende, entre otros, Mercabañal, Mercader Cabanyal y Módulo 14. Ahora plantea una nueva apuesta, también en su barrio, que viene a dignificar la oferta gastronómica de la primera línea de playa. Para ello se asocia con el grupo Jugando con Fuego (Propietarios de Jenkins y Flama). De ellos desembarca un capital humano importante que lideran Edu Espejo y Marcos Moreno. Marcos ha sido la mano derecha de Edu desde que inauguraron Flama. Juntos han diseñado la carta y Marcos queda al frente del día a día del restaurante. Hablo con ellos y tengo la sensación de que Edu asume el proyecto como un reconocimiento al trabajo realizado en Flama y Marcos como una oportunidad para dar un gran paso profesional en su carrera.

Lingote de manitas de cerdo con gamba roja curada / Urban

Casa Pescadores te recibe con un gran comedor de aspecto informal. Mesas bajas y taburetes que pretenden conformar un bar. Allí se sirven tapas que guardan mucha cocina. Desde salazones caseros hasta guisos con mucha enjundia: lengua guisada, caracoles, cap i pota… también platos más populars como unos boquerones (frescos y de impecable fritura), bravas o sepia con mahonesa. Dentro, dos espacios más para comidas más formales. La primera, el Restaurante (así lo llaman), presenta una propuesta imbatible. Se trata de un menú a mesa puesta que por 35€ ofrece tres entrantes y pescado, carne o arroz. Más postre claro (bebida aparte). He visto los pescados que ofrecen y cómo elaboran los arroces y no sé cómo pueden ofrecer tanto por tan poco.

Conejo a la brasa / Urban

El espacio que llaman La Parrilla, guarda los mejores tesoros de la casa. Ahí está el mejor producto y la cocina más elaborado. Recuerda, en cierta medida y salvando las distancias, a la propuesta de Edu en Flama. Hay producto y hay cocina. Desde un txipirón de anzuelo a una titaina típica del Cabanyal pasando por un magnífico lenguado, conejo a la brasa, manitas de cerdo, codorniz royal… Exhibe un nivel muy correcto, aunque es verdad que me voy con la sensación de que serían aún mejores si tuvieran que atender alguna mesa menos.

Pulpo seco / Urban

El trabajo de los salazones muestra el camino que Casa Pescadores quiere seguir. El de una cocina personal donde el producto se trata con mimo y cuidado. La caballa se ahuma con tomillo antes de sazonarse , al pez limon le dan 14 horas de sal, y al bonito, además de sal, 3 semanas de oreado. Casa pescadores es ya un buen restaurante y creo que con el tiempo lo será aún mejor. Este barco tiene unas dimensiones importantes. Multiplicar espacios lo hace aún más exigente. Me parece increíble la velocidad de crucero que ha conseguido en tan poco tiempo. Está siempre lleno y no se come nada mal. Volveré con el equipo asentado, con Marcos más libre para crear y evolucionar, con Edu Espejo libre de la presión del éxito y con José Miralles convencido de que la apuesta tiene futuro. Anuncio larga vida a Casa de Pescadores y vaticino una evolución importante.

Chipirón en su tinta / Urban

Ficha

¿Dónde? De Pavia, 53, Poblats Marítims, València

Teléfono: 673 36 26 62

Lo mejor. Traer una apuesta de calidad a la primera línea de playa.

Lo mejorable. La sonoridad de La Parrilla.

Lo imprescindible. Han conseguido éxito de público. Pueden aspirar a estar entre lo mejor de la gastronomía. Marcos y Edu merecen que les respalden lo suficiente como para poder dar lo mejor de su cocina.

Precio medio. Entre 30 y 100 euros según el espacio elegido