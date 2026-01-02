La Maria: "Ser músico es una cosa muy cara y muy difícil"

aria Bertomeu, más conocida como La Maria, se ha convertido en poco tiempo en todo un referente de la música tradicional valenciana. Sus letras y armonías llegan al corazón. En cinco años de carrera ha creado una identidad única que ya la caracteriza allá donde va y, ahora, con su nuevo disco "Robina" vuelve a reinterpretarse. Pero, ¿quién está detrás de La Maria?

P. ¿Cómo definirías a La Maria? ¿Y a Maria? ¿Hay mucha diferencia entre tu parte personal y profesional?

R. Definiría a La Maria como un sueño que no pensaba que ni tenía, como una versión de Maria Bertomeu que estaba dentro, pero que nunca había tenido voz ni atención para Maria en sí, sino que era un sueño indeseable; no porque no lo deseara, sino porque yo no podía desear eso. Cuando te crías con una familia humilde, ser músico es una cosa muy cara y muy difícil. Soy consciente del gran esfuerzo que hicieron mis padres. ¡No podría pedir más! I Maria es esa chica que está fuera, pero que a la vez es la misma. No hay ninguna diferencia, siempre hago música sobre aquello que me preocupa, mi parte más personal. A final, Maria y La Maria son iguales, no hay ningún personaje, son versiones.

P. ¿Qué sensaciones te produce la música tradicional valenciana como para decidir trabajarla?

R. Muchísima libertad vocal y admiración por la cultura propia. Son dos características que me tienen enamorada.

P. ¿Cómo crees que se podría proteger la música valenciana y que perdure con el tiempo?

R. Pienso que tendría que recaer en la educación que damos a nuestros niños y niñas valencianas. Tendría que ser un plato principal en la asignatura de música y valenciano, y también de historia/sociales… creo que estudiar cultura de otros lugares es genial, pero pienso que se le tiene que dar el lugar y la atención a la propia cultura.

P. Siendo artista emergente, ¿qué dificultades te has podido encontrar por el camino?

R. Por suerte he tenido un equipo desde el minuto uno que me ha acompañado inmejorablemente, y ellos y ellas me lo han puesto muy fácil. Pero creo que precisamente esto; ser emergente. Pienso que siempre intentamos admirar mucho a personas muy famosas de per se, pero que nos cuesta mucho admirar el trabajo de la gente más próxima a nosotros, más próxima. No sé por qué, pero es así.

P. Has hecho una colaboración con Auxili, un grupo que lleva décadas en la industria musical, ¿como surgió?

R. ¡La recuerdo con muchísimo aprecio y les estoy muy agradecida! Siempre lo estaré. Me la propuso el mismo grupo, buscaban un inicio de disco que estuviera arraigado a la música tradicional. ¡Me buscaron en mí, como si yo tuviera mucha idea!

P. ¿Qué sentiste al trabajar con ellos?

R. Como si fuera una persona digna y sabida, ¡que parece fácil! Pero que un grupo tan consolidado como es Auxili me hiciera sentir tan bien arropada y escuchada, fue bonito. Cuesta mucho encontrar gente así.

P. En 2021 te diste a conocer con una versión propia de "Arranquen Vinyes", ¿por qué escogiste esta canción? ¿Cómo recibiste el feedback?

R. Fue una habanera que estudié al conservatorio de Catarroja, y mis compañeras y profesor me animaron a colgarlo en internet, puesto que en esa época yo colgaba versiones. Fue muy bonito, recuerdo que estaba haciendo las prácticas del máster de educación especial al CEE de Gandia, y estaba rodeada de historias de resiliencia y muy impactantes. Todo el profesorado me animó muchísimo y el alumnado me hizo ver que era bonito, que era un buen cambio, y que tenía que coger ese cambio y que fuera una cosa habitual en mi vida. Fueron los mejores días de mi vida.

P. «Mon vetlatori», tu primer sencillo, fue un éxito. ¿Cuál fue una inspiración para crear este tema?

R. Fue precisamente esa transformación de vida, de estar en la escuela a estar encima de los escenarios. Fueron muchas primeras veces, la necesidad de madurar rápido en un oficio que yo no había planteado nunca.

P. Esta canción la cantaste en La Revuelta, un programa que ven millones de personas. ¿Cómo viviste la experiencia?

R. Pues muy bien y muy mal. Al final estábamos siendo la voz de mucha gente a la que no se le estaba dando, y sirvió de consuelo incluso para nosotros.

P. No toda tu carrera se ha centrado en momentos de éxtasis, puesto que, hace relativamente poco, recibiste una llamada inesperada. Una llamada que te ofreció cantar al Funeral de Estado por las víctimas de la dana. ¿Cómo te enfrentaste a este reto?

R. Decidimos ir y hacer lo que nos pidieron las asociaciones implicadas; la música canaliza todo aquello que nos pasa, y fuimos el altavoz.

P. Y, volviendo al presente, has sacado nuevo disco, "Robina". ¿Qué quieres comunicar con estas letras y melodías nuevas?

R. Robina es un rubí cosechado de la montaña, que la vida va pasándole y va dándole esas caras de sombras y luces características del diamante. Para mí eso somos las personas, y "Robina" es la aceptación de esas caras oscuras y claras que tenemos.

P. De "Robina" dices que es "refugio y renacimiento". ¿Crees que has evolucionado a una Maria con este proyecto?

R. ¡Yo diría que evolucionamos incluso concierto a concierto!

P. Y, ¿qué esperas de la gira? ¿Qué sensaciones tienes?

R. Espero que vaya como está yendo, que nos dé muchas fechas, muchos lugares para descubrir, muchas personas para conocer y, sobre todo, muchísima inspiración.

P. Actuas en febrero en Les Arts? ¿Lo ves como un reto?

R. ¡Para mí es un reto maravilloso tocar allí, a la infinidad de butacas! También es un reto porque quiero que sea la presentación más rica y fidedigna que tenga "Robina". Encaramos el segundo año de gira y se tiene que hacer notar el bagaje y el aprecio que el público lleva depositando al proyecto.

Les Arts, un concierto único La Maria estrenará su nuevo álbum, "Robina", el 27 de febrero en el Palau de les Arts de València, en un concierto único, especial e irrepetible. El recinto se convertirá en una cápsula estructurada por capítulos que recorrerá el disco de principio a fin, en un formato escénico y narrativo nunca visto. La Maria consolida con «Robina» una transformación del panorama musical actual.

P. ¿Qué esperas del público de la ciudad?

R. ¡Qué vengan! (entre risas). Fuera bromas, espero que disfruten y que sigan siendo como son, porque son el corazón del proyecto.

P. ¿Tienes alguna sorpresa preparada? ¿Puedes desvelarnos algo?

R. Tenemos más de una sorpresa preparada, quiero regalarle al público el mejor concierto de «Robina» de la gira. Se lo merece, son el motivo y la razón.

P. Por último, ¿qué le dirías a la Maria de hace 5 años? A aquella que todavía no sabía todo lo que iba a conseguir.

R. Pfff... no sé si le diría mucho, para que viva y vayan viniendo las cosas como vendrán. Que coja mucho aire. Que sea feliz. Que disfrute y mire adelante.