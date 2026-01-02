Requena, ciudad española del vino en 2026

Requena ha sido designada por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) como ‘Ciudad Española del Vino’ durante 2026. Aunque el nombramiento ya se hizo público hace unas semanas es desde hoy, y hasta el próximo 31 de diciembre, cuando el municipio valenciano disfrutará de un título que tiene que permitirles obtener mayor visibilidad en el contexto vitivinícola nacional.

De la mano del Ayuntamiento de Requena, ella ciudad se va a posicionar como epicentro del vino a nivel nacional durante todo el año 2026, con una completa programación de acciones de promoción, turismo y cultura que van a suponer un empujón excepcional para una ciudad que respira cultura, tradición e historia de vino y cava desde hace más de 2.700 años, tal y como atestiguan los restos arqueológicos de Las Pilillas.

En Requena todo gira alrededor de la vid y el vino. La falta de músculo empresarial ha sido cubierta con una industria vitivinícola convertida en motor socioeconómico, con el viñedo más extenso y homogéneo de la Comunitat Valenciana, cerca de un centenar de bodegas y más de cuatro mil viticultores. Además cuentan con la singularidad de la uva autóctona de la zona, la Bobal, convertida en todo un estandarte de diferenciación y calidad.

Mención aparte merecen la riqueza patrimonial del municipio, con las Cuevas de La Villa y el Museo del Vino del Palacio del Cid como principales reclamos, sin duda factures que han sido fundamentales a la hora de que ACEVIN se decidiese por Requena como Ciudad Española del Vino para este 2026.

Bodega en Requena. / L-EMV

El de Ciudad Española del Vino es un título creado por ACEVIN 2023 para fomentar la promoción y el impulso de la cultura del vino en todo el territorio nacional. Se trata de una iniciativa enmarcada en el ámbito turístico para darle visibilidad al enoturismo, uno de los grandes valores en las últimas décadas dentro del sector. Esta acción toma como referencia las instauradas en países como Portugal e Italia, miembros junto a España de la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN) y desde donde se designa la Ciudad Europea del Vino, otro título por el que las ciudades españolas compiten, en este caso, cada tres años.

La convocatoria de la Ciudad Española del Vino tiene carácter anual salvo en aquellos años en los que corresponda a España acoger la aludida Ciudad Europea del Vino, de tal manera que no exista competencia entre dos ciudades españolas durante el mismo año. Así, la única ciudad que, hasta el momento, ha ostentado el título ha sido Cambados (Pontevedra), en 2024, pues durante 2025 España albergaba la Ciudad Europea del Vino, representada en este caso por Cariñena (Zaragoza).

Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1966, Requena posee una larga tradición vitivinícola que se complementa con otros importantes atractivos históricos, culturales y patrimoniales y que se podrán descubrir (o redescubrir) durante todo este 2026 a través de un completo programa de actividades en el que se incluyen más de medio centenar de acciones. Este mismo mes de enero representantes del consistorio se desplazarán a Madrid para dar visibilidad a este título en Fitur, donde realizarán diversas actividades dirigidas a profesionales y público final.