La AEPEV coloca cuatro vinos de Hispano+Suizas entre los mejores de España

Como es tradición durante los últimos años, la Asociación Española de Periodistas y Escritores de Vino (AEPEV) ha dado a conocer con el arranque del nuevo año la lista de los que, a criterio de sus asociados, han sido los mejores vinos del recién concluido 2025 con un balance más que positivo para los vinos valencianos, especialmente para la bodega con sede en Requena Hispano+Suizas, que, una edición más, ha vuelto a ser protagonista en un palmarés en el que destacan hasta cuatro referencias elaboradas por el tándem Pablo Ossorio y Rafa Navarro.

En la categoría de vinos rosados el Impromptu Rosé, elaborado exclusivamente con uvas de la variedad Pinot Noir, se consagra un año más como mejor vino rosado de España, confirmando esta apuesta fresca y frutal de la bodega valenciana como una de las mejor valoradas en la historia del vino valenciano. Por su parte, el tinto Quod Superius, buque insignia de la bodega elaborado a partir de un coupage de uvas de Bobal y pequeños porcentajes de otras castas que aportan untuosidad, elegancia y complejidad, se sitúa en el podio de los mejores vinos tintos de añadas anteriores a 2023.

Pero sin duda es en la categoría de cavas y espumosos donde Bodegas Hispano+Suizas vuelve a brillar un año más con luz propia, logrando colocar como los mejores de España en opinión de los periodistas y escritores del vino a dos de sus referencias, el Tantum Ergo Rosé, cava elaborado con uvas de Pinot Noir con más de 22 meses de crianza en rima como el mejor espumoso rosado del año y el Tantum Ergo Exclusive (un blanc de Noir de Chardonnay y Pinot Noir que únicamente se presenta en formato magnum y que tiene una crianza de al menos diez años en rima) en el olimpo de los mejores cavas del mundo.

Los de Bodegas Hispano+Suizas no son los únicos vinos que figuran en el palmarés de los mejores vinos y espirituosos de España para la AEPEV, ya que el Fondillón alicantino se consolida en la categoría de vinos dulces naturales y licorosos al copar dos de las tres plazas de esta clasificación. En concreto se trata del Fondillón 1975 de Bodegas Monovar y del Gran Fondillón Brotons Reserva de Bodegas Brotons, que comparten este año protagonismo con un vino dulce de Montilla-Moriles, Robles 1927 Oro de Bodegas Robles. Los galardones de los mejores vinos de 2025 se entregarán en una gala organizada por AEPEV durante el próximo verano.