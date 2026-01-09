Utiel-Requena presenta sus primeros ‘viñerones’
Hace apenas unos meses el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena presentaba una nueva categoría para certificar sus vinos más singulares, aquellos en los que todo el proceso, desde el cultivo de la vid hasta el embotellado final, tenían nombre propio. Así, el sello ‘Viñerón’ certifica desde entonces los vinos producidos por personas que gestionan de manera integral su proyecto vitivinícola, desde el cultivo del viñedo hasta la elaboración del vino y su comercialización en distintos mercados. En definitiva, aquellos que se encargan en primera persona de todas las fases del proceso, asegurando que cada decisión pasa por sus manos.
Hace unas semanas han salido al mercado los primeros vinos con esta certificación, elaborados por Vinea Clausa, Escuadra Bodega y Viñedos y Dussart Pedrón, mientras que el resto de viñerones sigue trabajando para sacar sus vinos próximamente.
Cabe destacar que los viñerones que participan actualmente en esta iniciativa son: Benoit Dussart (Bodega Dussart Pedrón), Pablo Carrión (Escuadra Bodega y Viñedos), Ricardo del Valle (Bodegas del Valle), José Luis Murciano (Bru & JL Vineyards), Héctor Monteagudo (Vinea Clausa), Joan Gómez Cortés (Setvins de Muntanya), Rafael López (Bodega Sexto Elemento), Carlos Cárcel (Bodegas Carlos Cárcel) y Alberto Pedrón (Bodega Sentencia).
