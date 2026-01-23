Locos de amor: deseo al límite

Es una de las obras más emblemáticas del dramaturgo estadounidense Sam Shepard. Un autor clave del teatro contemporáneo. Una figura imprescindible para entender la dramaturgia del siglo XX. Y, el teatro de La Rambleta acoge el domingo, día 25 de enero, ‘Locos de amor’. .

Sam Shepard fue mucho más que un dramaturgo. Fue actor, director, guionista y escritor. Un creador total que transformó la escena norteamericana con una voz propia, seca y poética. Su teatro exploró como pocos el mito del Oeste americano. También la identidad masculina, la violencia emocional y las fracturas familiares.

En 1980, Shepard se convirtió en el autor teatral más producido de Estados Unidos. Solo Tennessee Williams estaba por delante de él. A lo largo de su carrera escribió más de 45 obras. Once de ellas fueron reconocidas con el Premio Obie, uno de los galardones más prestigiosos del teatro off-Broadway.

En 1979 recibió el Premio Pulitzer por Buried Child. Un reconocimiento que consolidó su lugar en la historia del teatro. También fue miembro de la American Academy of Arts and Letters. Y su nombre figura en el Theatre Hall of Fame. Su legado sigue vivo en los escenarios de todo el mundo.

Dentro de esa obra extensa y radical, ‘Locos de amor’ ocupa un lugar central. Es una de sus piezas más representadas. Y también una de las más intensas. La obra se estrenó por primera vez el 8 de febrero de 1983. Tuvo lugar en el Magic Theatre de San Francisco. La dirección corrió a cargo del propio Sam Shepard. Desde entonces, el texto se ha consolidado como una referencia del teatro contemporáneo estadounidense.

Un western moderno

‘Locos de amor’ es un western moderno. Una revisión descarnada del imaginario clásico. No hay héroes. No hay épica. Solo personajes heridos, atrapados en sus propios deseos.

La acción se sitúa en un motel perdido en el desierto. En la frontera entre México y Estados Unidos. Un espacio aislado. Hostil. Cargado de simbolismo. Allí se produce el reencuentro entre Eddie y May. Dos antiguos amantes. Dos personajes marcados por una relación tan intensa como destructiva. El pasado vuelve a irrumpir de forma violenta. Y nada queda a salvo.

El deseo es el verdadero motor del conflicto. Un deseo que empuja a los personajes al límite. Que los enfrenta. Que los une. Y que también los destruye. El amor aparece como una fuerza ambigua. Puede ser redención. Pero también obsesión. Violencia emocional. Dependencia.

Shepard construye así una historia de pulsiones extremas. Atravesada por los fantasmas familiares y la imposibilidad de escapar del pasado.

La versión que llega a València lo hace con una puesta en escena potente y de gran fuerza visual. La dirección corre a cargo de Jesús Arbués. Una propuesta que subraya el carácter físico del texto. Y la tensión constante entre los personajes.

La producción está firmada por Exorcismo Productora y cuenta con autorización de United Talents Agency. Y, el reparto, encabezado por Eduardo Rosa, en el papel de Eddie, y Ana Paula Glo, como May. Completan el elenco Josep Riera (Martin) y Jordi Rocaspana (el Viejo). Juntos dan forma a un universo áspero y salvaje. Profundamente humano. Donde cada palabra pesa. Y cada silencio duele.

A pesar de los años, ‘Locos de amor’ es una propuesta que sigue dialogando con el presente por su intensidad, su lenguaje directo y su capacidad para incomodar. Su llegada a La Rambleta supone toda una ocasión para disfrutar de un clásico contemporáneo firmado por uno de los grandes nombres del teatro mundial, en un montaje que promete sacudir emocionalmente al público valenciano.