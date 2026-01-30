Dos amantes que evolucionan con la España reciente

La Sala L’Horta presenta este sábado 31 de enero la obra ‘Valparaíso’, una comedia dramática para público joven y adulto que utiliza la relación íntima de una pareja como punto de partida para trazar, de manera indirecta, un retrato de la España contemporánea. Escrita por Manu Valls y dirigida por Rafael Calatayud, la obra se inspira libremente en el clásico cinematográfico ‘El próximo año en la misma hora’ (1978), dirigido por Robert Mulligan y basado a su vez en un exitoso montaje de Broadway.

A partir de la premisa del filme, basado en dos amantes que deciden reencontrarse una vez al año en el mismo lugar, ‘Valparaíso’ traslada la acción a un contexto cercano y reconocible. La historia arranca en 1978, cuando Alberto (interpretado por el propio Valls), editor de ideología conservadora, y Clara (Marta Chiner), enfermera de firmes convicciones progresistas, se conocen en un pequeño hotel rural de la sierra de Castellón. Ese primer encuentro da lugar a una cita que se repetirá a lo largo de las décadas: 1978, 1981, 1992, 2004, 2014 y 2020.

Cada una de estas fechas coincide con momentos clave de la historia reciente del país, como el inicio de la democracia, el Golpe de Estado, los años del ‘boom’ económico e inmobiliario, el multitudinario «no» a la Guerra de Irak o el periodo previo a la pandemia. Un contexto que cala inevitablemente en la relación de los protagonistas, pese a que una de sus reglas sea no hablar nunca de política. Aunque la obra no se plantea como un relato político en sentido estricto, el paso del tiempo y los cambios sociales terminan dejando huella en lo personal.

El título de la obra alude al nombre del hotel donde se desarrollan los encuentros. ‘Valparaíso’ es un espacio aislado, casi idílico, en el que lo que sucede fuera parece no existir. Sin embargo, el transcurrir de los años se hace visible mediante proyecciones fotográficas que irrumpen en la escena y contaminan ese refugio aparentemente ajeno al mundo exterior.

Dirigida con un pulso preciso por Rafael Calatayud, ‘Valparaíso’ se mueve entre la comedia y el drama, combinando momentos de humor con otros de mayor carga emocional, construyendo un relato sobre el amor, el paso del tiempo y la imposibilidad de permanecer al margen de la realidad.

Como cierre del fin de semana, el domingo 1 de febrero la Sala L’Horta propone una cita para la primera infancia (de 6 meses a 5 años) con ‘La selva’, un espectáculo de Teloncillo Teatro, compañía vallisoletana galardonada en 2013 con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. La obra invita a recorrer África, Asia y América a través de un universo poblado de animales reales e imaginarios en una experiencia sensorial de unos 35 minutos que combina música en directo, poesía y juego.