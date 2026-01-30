Las claves de la moda según la París Fashion Week: ligereza y naturalidad para la primavera y el verano

La Semana de la Alta Costura de París para la primavera-verano de 2026 volvió a confirmar que la costura es un ejercicio de virtuosismo técnico pero también un lenguaje que entrelaza arte, memoria y naturaleza. Con gran maestría y sin perder las señas de identidad de cada casa, esta edición ha estado marcada por relevos generacionales, nuevas visiones y una belleza basada en la naturalidad.

Schiaparelli, bajo la dirección de Daniel Roseberry, volvió a situarse en el epicentro del debate con una colección que ha explorado el contraste entre exceso y contención, inspirada en la tensión entre lo terrenal y lo espiritual. Volúmenes extremos, corsetería escultórica y una teatralidad casi barroca convivieron con un trabajo artesanal de altísimo nivel, con referencias a animales con plumas y escamas hechas con pedrería a golpe del surrealismo marca de la casa.

Schiaparelli en la Paris Fashion Week. / Agencias

En Dior, la expectación era máxima ante el debut de Jonathan Anderson. El diseñador propuso una lectura más conceptual y artística del legado de Christian Dior, centrándose en la forma y el gesto. La colección apostó por las flores en todos sus formatos en cuerpos que funcionan como soportes escultóricos. Anderson ha inaugurado una etapa llevando a Dior a la intelectualidad sin olvidarse de la excelencia técnica y estética.

Dior en la Paris Fashion Week. / Agencias

Chanel, en manos de Matthieu Blazy, presentó una colección casi onírica, donde la fantasía y la ligereza en los tejidos han marcado su colección. Blézy reinterpreta el clásico tweed y lo transforma, para verano, en gasas y organzas que mantienen los patrones tradicionales pero con transparencias y bordados etéros, frescos y elegantes.Una alta costura más sensorial y liviana sin perder ni un ápide de elegancia.

La propuesta de Georges Hobeika, firmada junto a su hijo Jad Hobeika, contruye vestidos a partir de organzas, tules y sedas, con volúmenes delicados recubiertos de pedrería, apostando por una elegancia discreta pero inolvidable.

En el caso de Stéphane Rolland, la alta costura volvió a convertirse en un ejercicio de arquitectura textil. Fiel a su estilo, hubo siluetas poderosas y estructuras monumentales que rozaron lo escultórico.

Noticias relacionadas

Stéphane Rolland en la Paris Fashion Week. / TERESA SUAREZ

Por último, Giorgio Armani Privé vivió un momento especialmente simbólico tras el fallecimiento de su fundador. La colección que presentó Silvana Armani optó por la serenidad, el color jade, líneas fluidas y una feminidad relajada que huye del dramatismo para reivindicar la armonía.