La DO Utiel-Requena presenta su nuevo plan estratégico
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena pone en marcha este 2026 un nuevo plan estratégico a tres años en el que destaca su apuesta por el enoturismo, la sostenibilidad y las variedades autóctonas, con el objetivo de fortalecer el trabajo de bodegas y viticultores y activar nuevas oportunidades para el territorio.
El nuevo plan estratégico de la DO Utiel-Requena nace a partir de un proceso participativo entre los representantes de bodegas y viticultores del pleno del Consejo Regulador, el equipo de la Denominación de Origen y otros representantes del sector vitivinícola nacional. Las distintas aportaciones y visiones internas y externas han dado lugar a consensos y líneas de acción que se irán desarrollando en los tres próximos años con el objetivo de generar reconocimiento de marca e impulsar sus vinos en mercados nacionales e internacionales.
