Embutido y Vino abrigan el invierno en Requena

Los próximos 6, 7 y 8 de febrero se celebra la Muestra del Embutido Artesano y de Calidad de Requena, una cita que está considerada como la principal feria enogastronómica de invierno en Valencia y que este año alcanza su trigésimo primera edición. El ayuntamiento de Requena, organizador del certamen, trabaja en la implantación de novedades para la edición de este año con el objetivo de generar un espacio que resulte más cómodo para las más de quince mil personas que se prevé que acudan durante esos tres días a Requena para disfrutar de sus vinos, cavas, embutidos y otras propuestas gastronómicas tradicionales de este municipio del interior valenciano.

Este año los organizadores activan un servicio de venta de tickets on-line con el objetivo de evitar en la medida de lo posible las colas que se crean en los accesos al recinto ferial. Además, se reforzará el servicio en taquillas con más puestos de venta y se habilitará una carpa adicional, anexa al recinto ferial, aumentando así el aforo de público en la Muestra del Embutido.

Además de las degustaciones de los siete embutidos típicos del municipio (longaniza, chorizo, morcilla, salchichón, perro, güeña y sobrasada) servidos en formato curado y a la brasa, los clásicos morteruelo y ajoarriero elaborados por el colectivo de Amas de Casa y los deliciosos bollos elaborados por el gremio de panaderos de Requena, los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir algunos de los mejores vinos y cavas que elaboran las principales bodegas de la zona, especialmente los producidos a partir de la variedad de uva autóctona Bobal, que estarán presentes un año más en este evento. Las previsiones contemplan servir más de 10.000 kilos de embutidos y otras delicias gastronómicas.

Para dar información puntual de todas las novedades que se plantean este año en la Muestra del Embutido Artesano y de Calidad de Requena, el Mercado de Colón de València acogerá el próximo martes a partir de las 12:30 horas la presentación oficial del certamen.