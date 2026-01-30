Fantasía e ilusión sobre hielo en 'Disney on ice'

En un futuro tan apabullante como el que se abre ante nosotros, hay algunas certezas incuestionables. Una de ellas es, sin duda, la ilusión de un niño o una niña cuando ve a los personajes que protagonizan sus fantasías y sueños. Ni siquiera la Inteligencia Artificial podrá equiparar cualquiera de sus avances a la experiencia de ver de cerca a Mickey, Minnie, Bella, Cenicienta o Rapunzel. Las familias valencianas tienen la oportunidad de asistir en directo a esa reacción (compartida por los adultos que la acompañan) a través de sonrisas y emociones en planes familiares como el que propone ‘Disney On Ice: Vive tus sueños’, el espectáculo sobre hielo que vuelve a València diez años después y que ofrecerá siete sesiones en el Roig Arena entre el 5 y el 8 de febrero.

La gira española arranca en el Cap i Casal y continuará por Madrid y Barcelona con cerca de una veintena de funciones en las que se combinan patinaje artístico de alto nivel, acrobacias, escenografía a gran escala y un recorrido emocional pensado tanto para mayores como para pequeños. Un equilibrio intergeneracional que, como explica el patinador Jacobo Montemayor, es una de las claves del éxito del espectáculo: «’Vive tus sueños’ es un show para todas las edades, porque mezcla historias clásicas con otras más recientes, desde ‘La Bella y la Bestia’ o ‘Cenicienta’ hasta ‘Frozen’, ‘Vaiana’, ‘Coco’ o ‘Enredados’. Es muy bonito ver a niños y adultos cantar sus canciones favoritas y disfrutar juntos de sus personajes preferidos».

Cenicienta y el Príncipe Encantado en 'Disney on Ice' / Jeff Kavanaugh

Como ya es habitual y marca de la casa, los maestros de ceremonias son Mickey y Minnie Mouse, encargados de guiar al público en un viaje que atraviesa distintas generaciones de espectadores, conectando títulos emblemáticos del estudio con producciones más recientes. Sobre el hielo, el espectáculo invita a surcar los mares junto a Vaiana y el semidiós Maui en su misión por restaurar el corazón de Te Fiti; a cruzar el Puente Marigold con Miguel, protagonista de Coco, para adentrarse en la vibrante y colorida Tierra de los Muertos; o a regresar a Arendelle de la mano de Anna y Elsa, reviviendo una historia donde el amor fraternal se impone al miedo.

Una escena de 'Coco' en Disney on Ice. / Jeff Kavanaugh

Para Montemayor, esa identificación con los personajes es parte esencial de la experiencia. «Así como alguien puede verse reflejado en Miguel y su pasión por la música, otros lo hacen con Vaiana y su deseo de proteger su isla, con Elsa y la búsqueda de aceptación de sí misma o con Rapunzel al atreverse a explorar el mundo más allá de su torre. Creo que puedo identificarme con cada uno de ellos y aprender algo de todas estas historias».

Cuentos atemporales

El relato sobre hielo también deja espacio para el romance y los cuentos atemporales. La Bella y la Bestia protagonizan uno de los momentos más reconocibles del espectáculo, mientras que princesas como Cenicienta o Rapunzel completan un mosaico de historias pensadas para emocionar tanto a quienes descubren estos personajes por primera vez como a quienes crecieron con ellos. Esa convivencia entre nostalgia y actualidad es uno de los pilares de un formato que, según el propio patinador, sigue sorprendiendo función tras función.

Más allá del imaginario Disney, ‘Disney On Ice’ se apoya en un despliegue técnico que es parte esencial de su identidad. El hielo se convierte en un escenario singular donde confluyen deporte, arte y espectáculo. «La gran diferencia con otros shows es que todo sucede sobre un escenario congelado, con patinadores profesionales de distintas partes del mundo. Es una combinación de deporte, actuación y acrobacias que deslumbra al público», señala Montemayor, que comenzó a patinar a los diez años, inspirado por una prima que ya practicaba esta disciplina. Tras competir en campeonatos nacionales e internacionales representando a México, se incorporó a Disney On Ice en 2010.

Rapunzel y Flynn en Disney on Ice / Jeff Kavanaugh

Esa trayectoria personal se entrelaza con una vocación inspiradora hacia los más jóvenes. Lo explica Montemayor, porque «muchas veces los sueños se hacen realidad deseando y soñando, pero otras se alcanzan con mucho trabajo y determinación». Nosotros hemos llegado hasta aquí con dedicación y esfuerzo, y me gustaría inspirar a nuevas generaciones a no darse por vencidas para lograr sus sueños», señala. Un mensaje que conecta con el auge reciente del patinaje artístico y con el papel del espectáculo como puerta de entrada a esta disciplina.

El trabajo detrás del telón es tan intenso como lo que ocurre sobre el hielo. Los ensayos para esta producción europea tuvieron lugar en Francia y se prolongaron durante semanas de aprendizaje y práctica para mantener el estándar que caracteriza a la marca. «Cada semana seguimos teniendo clases en hielo y ensayos para conservar la calidad que exige un espectáculo Disney. Estar de gira implica mucho esfuerzo, especialmente para los equipos técnicos que montan y desmontan el escenario en cada ciudad, pero es muy gratificante poder llevar esta magia a familias de distintos países», explica el patinador.

Noticias relacionadas

La producción corre a cargo de Feld Entertainment y en España la gira está gestionada por Proactiv Entertainment, con el objetivo de transformar el hielo en un espacio narrativo en constante mutación. Una experiencia que, en palabras de Montemayor, va más allá del espectáculo: «‘Vive tus sueños’ es una oportunidad de disfrutar con tus seres queridos, de vivir y soñar junto a tus personajes favoritos y de crear recuerdos que se quedarán para siempre en el corazón».