Nacho Vegas, cantautor: «Estoy abierto a abrazar la fe algún día»

Nacho Vegas (Gijón, 1974) publica ‘Vidas semipreciosas’ (Oso Polita), su noveno álbum que le traerá a València el próximo 26 de febrero al Palau Alameda. Para él, incomodar con su oficio «es casi una obligación».

En su anterior disco se refugió en el oriente de Asturias para componer. Esta vez viajó al occidente. ¿Cómo fue?

Había muchas canciones, ideas esbozadas que habían ido surgiendo durante la gira, ideas que apunto en la libreta y en la grabadora. Cuando tuve tranquilidad, como había quedado muy contento con la experiencia anterior, viajé a Colunga un mes. Estuve maquetando canciones, puliendo letras e inspirándome en el paisaje. Luego el disco se gestó en dos sesiones de grabación, en marzo y en julio. Antes de hacer la segunda sesión hice otro viaje, esta vez a Piloña. Allí alquilé una casina con un horru donde monté un estudio.

¿Es un disco más homogéneo en temáticas?

Cada canción te pide ser escrita a su manera. Te nutres de estímulos y todo eso pertenece a un momento concreto y a un lugar. Aquí la grabación fue curiosamente diferente por esas dos sesiones. En la primera estaban ‘Alivio’, ‘Deslenguarte’, ‘Fíu’. El diálogo sirvió para que ser más conscientes de lo que queríamos. Ahí hicimos ‘Les ales’, ‘Tiempo de lobos’ o ‘Los asombros’.

¿Siente la necesidad de incomodar?

Es casi una obligación que va en el oficio. No resultar cómodo para mí es una premisa. Decía Santiago Alba Rico que nos prohiben la infelicidad privada por las mismas razones que nos prohiben la disidencia pública, porque revelan lo mismo. También hay que marcarse alguna autocensura porque, como decía alguien, si no te censuraras llegarías al asesinato, pero sí hay que cantarle a lo que a ti mismo te resulta incómodo.

Como ese repetido ‘mecagoendios’ que canta con Albert Pla, en ‘Deslenguarte’. Algo, por otra parte, muy asturiano.

Luego me fijé un poco y creo que en todas partes se dice. Puede que en Latinoamérica no, y no sé cómo se lo van a tomar. Es curioso que no era mi intención componer esta canción relacionándola con esa reivindicación de la espiritualidad, de la religión. No conocía el disco de Rosalía ni la canción de ‘La Oreja de Van Gogh’ cuando la compuse.

Hay otra presencia más panteísta, una especie de comunión con la naturaleza, en los pájaros, los minerales…

Es verdad que aparecen un montón de animalinos en el disco. Puede tener que ver con el hecho de que para escribir canciones haya salido del entorno urbano. Estar en sitios donde se vive de otra manera también se cuela en las canciones. Ahí se genera una comunión con lo más primitivo, la naturaleza, que no es el de la ciudad diseñado para tu comodidad pero todo es más hostil.

Entonces, lo de la espiritualidad, ¿nada?

No estoy seguro de que haya un resurgir de nada. Lo que veo en la extrema derecha tiene poco de espiritual, es más fascista que conservador. Siempre me pareció muy respetable la religión y la espiritualidad de cada uno. Entiendo el anticlericalismo como una lucha contra la iglesia por los privilegios que ha tenido pero eso no significa un rechazo a todo lo de la religión. Lo de Rosalía o ‘Los domingos’ creo que son cosas diferentes que han salido a la vez. Me falta perspectiva para pensar si forman parte de algo que siempre ha estado en nuestras vidas.

¿Nacho Vegas cree en Dios?

Noticias relacionadas

Sí, cuando era guaje. Hasta los doce añosiba a misa.Pero en la edad adulta no he podido ser más que ateo. Me interesa mucho conversar con gente que tiene una postura de fe. Necesitamos creer en algo. También puedes creer en el ser humano, en que hay algo que nos puede poner en comunión a gente diferente. En todo caso, estoy abierto a cambiar, a abrazar la fe algún día.