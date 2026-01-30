La revista Forbes también se rinde ante los Hispano+Suizas

La revista Forbes (con una audiencia estimada en todo el mundo de 140 millones de personas) ha ensalzado a dos vinos de la bodega valenciana Hispano+Suizas, el cava Tantum Ergo Blanc de Noir y el tinto Bassus Finca Casilla Herrera.

La prescriptora de la revista, Katie Kelly Bell, destaca en su último artículo los vinos que más le han impresionado en 2025 (con el condicionante de estar en una horquilla de precios de entre 30 a 200 dólares), un listado en el que solamente figuran dos vinos españoles, los de la bodega que dirigen Pablo Ossorio y Rafa Navarro. La reconocida crítica destaca que «cada vino que probé de esta bodega era preciso y deliciosamente complejo» y alaba el proceso de elaboración del cava Tantum Ergo, además de destacar la enorme sorpresa que le ha supuesto descubrir la variedad Bobal. Esta crítica de Bell supone un espaldarazo al trabajo que Hispano+Suizas está haciendo en el mercado estadounidense.