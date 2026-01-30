El vino valenciano asalta la BWW

No es, ni de lejos, la más longeva, pero la Barcelona Wine Week (BWW) ha logrado casi en tiempo récord posicionarse como una de las ferias para profesionales de referencia dentro del sector del vino, con un escenario en el que este año reunirán a casi mil quinientas firmas productoras y cerca de noventa denominaciones de origen y otros sellos de calidad. Desde su primera edición (en 2020, semanas antes de declararse la pandemia en España), la BWW ha trabajado para diferenciarse de otras citas similares con un ambicioso programa de actividades paralelas y una estrategia que ha atraído a casi dos mil compradores (nacionales e internacionales), propiciando más de trece mil reuniones de negocio, según las estimaciones para este año de los propios organizadores.

La cita, que se celebra del 2 al 4 de febrero en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, reúne en esta ocasión a más de medio centenar de bodegas de la Comunitat Valenciana, que no quieren dejar pasar este escaparate para seguir abriéndose camino en un sector cada vez más atomizado. Tanto la DO Alicante como la DO Valencia tendrán espacios unificados para que sus bodegas puedan contar con espacios independientes para mantener contactos comerciales, si bien la mayoría de bodegas asisten con su propio stand, asegurándose una zona personalizada donde defender sus vinos ante los miles de compradores que ‘desfilarán’ por los pasillos del recinto ferial.

Por denominaciones de origen, la DO Valencia será la más representada, con la presencia de 21 bodegas, seguida de la DO Alicante, que contará con la participación de 17 bodegas. Doce bodegas acercarán a los asistentes vinos amparados por la DO Utiel-Requena, mientras que el Cava de Requena estará representado por 6 bodegas. La IGP Castellón contará en Barcelona con un representante, Bodegas Flors; y Mustiguillo y Gutiérrez de la Vega asistirán con sus propios sellos de calidad.

Pero no todo serán reuniones comerciales en los más de diez mil metros cuadrados que ocupa este año la BWW, ya que el salón contará con un amplio programa de ochenta actividades y casi ciento cuarenta expertos nacionales e internacionales que participaran en conferencias, mesas redondas y catas para desvelar las grandes tendencias del sector.

No solo habrá actividades relacionadas con el vino en el recinto de Fira Barcelona, ya que al igual que sucedió en año pasado, el programa ‘BWW Likes the City’ llevará catas, maridajes, opciones de tapeo y menús de degustación a restaurantes, bares y enotecas de la ciudad condal como Compartir, Via Veneto, Nectari, Casa Alfonso, El Salero o 4 Latas. La propuesta invitará también a sacar el vino fuera de su zona habitual, acoplándolo a otros espacios alejados de la oferta gastronómica.

Javier Pagés, presidente del comité organizador de BWW(y de la DO Cava) aseguró hace unos días durante la presentación del certamen que el evento es «una plataforma ideal para presentar innovaciones, conectar con distribuidores, fortalecer relaciones y compartir una visión común del futuro del vino. Todo ello en un entorno profesional, atractivo y dinámico».

La Barcelona Wine Week abre unos meses de frenética actividad en el ámbito profesional del mundo del vino. Nada más finalizar la cita catalana arrancará la séptima edición de la Wine París, una feria internacional que nació también en 2020 tras la unión de Vinexpo París y Wine París y que se celebrará del 9 al 11 de febrero en el recinto París Expo Porte de Versailles con la participación de cerca de una treintena de bodegas de la Comunitat Valenciana.