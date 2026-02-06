Más de 3 décadas promocionando la gastronomía local

Requena se convierte durante este fin de semana en el epicentro gastronómico valenciano con la celebración de la XXXI Muestra del Embutido Artesano y de Calidad, un certamen considerado como la principal feria enogastronómica de invierno en la Comunitat Valenciana que reunirá durante tres intensas jornadas a miles de visitantes ávidos por descubrir los embutidos y otras delicias típicas de la zona armonizados con algunos de los mejores vinos que se elaboran en el ámbito de la Denominación de Origen Utiel-Requena.

Este año la cita arranca con importantes novedades, entre las que destacan la implantación de un servicio de venta on-line anticipada de tickets de degustación (con el objetivo de reducir en la medida de lo posible las largas filas de personas en las taquillas del recinto) o el aumento de aforo en el recinto con la instalación de una carpa adicional, que permitirá acoger a cubierto a más de dos mil personas.

Aunque, como sucede en cada edición, los principales protagonistas serán los siete embutidos típicos de Requena (longaniza, chorizo, morcilla, güeña, salchichón, perro y sobrasada), los visitantes también podrán llevarse a la boca otros platos tradicionales como el ajoarriero o el morteruelo y los clásicos bollos de Requena. Además, el domingo se llevará a cabo una nueva edición del concurso de elaboración de Cachulí, otra de las elaboraciones clásicas de este municipio del interior valenciano.

Por lo que respecta a los vinos y cavas, este año han confirmado su presencia en el recinto de la Muestra del Embutido casi una decena de bodegas de la zona, entre ellas firmas que han acompañado desde su origen al certamen como Murviedro, Coviñas o la Cooperativa Vinícola Requenense; pequeños productores como bodegas Escuadra o Del Valle; y firmas de contrastada trayectoria como Cárcel de Corpa, Vera de Estenas o la venturreña Latorre.

La XXXI Muestra del Embutido de Requena permanecerá abierta hasta el próximo domingo a las 18 horas.