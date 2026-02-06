Más de 3 décadas promocionando la gastronomía local
Requena acoge desde hoy la XXXI Muestra del Embutido Artesano y de Calidad, una cita para disfrutar de la gastronomía del interior regada con los mejores vinos.
Requena se convierte durante este fin de semana en el epicentro gastronómico valenciano con la celebración de la XXXI Muestra del Embutido Artesano y de Calidad, un certamen considerado como la principal feria enogastronómica de invierno en la Comunitat Valenciana que reunirá durante tres intensas jornadas a miles de visitantes ávidos por descubrir los embutidos y otras delicias típicas de la zona armonizados con algunos de los mejores vinos que se elaboran en el ámbito de la Denominación de Origen Utiel-Requena.
Este año la cita arranca con importantes novedades, entre las que destacan la implantación de un servicio de venta on-line anticipada de tickets de degustación (con el objetivo de reducir en la medida de lo posible las largas filas de personas en las taquillas del recinto) o el aumento de aforo en el recinto con la instalación de una carpa adicional, que permitirá acoger a cubierto a más de dos mil personas.
Aunque, como sucede en cada edición, los principales protagonistas serán los siete embutidos típicos de Requena (longaniza, chorizo, morcilla, güeña, salchichón, perro y sobrasada), los visitantes también podrán llevarse a la boca otros platos tradicionales como el ajoarriero o el morteruelo y los clásicos bollos de Requena. Además, el domingo se llevará a cabo una nueva edición del concurso de elaboración de Cachulí, otra de las elaboraciones clásicas de este municipio del interior valenciano.
Por lo que respecta a los vinos y cavas, este año han confirmado su presencia en el recinto de la Muestra del Embutido casi una decena de bodegas de la zona, entre ellas firmas que han acompañado desde su origen al certamen como Murviedro, Coviñas o la Cooperativa Vinícola Requenense; pequeños productores como bodegas Escuadra o Del Valle; y firmas de contrastada trayectoria como Cárcel de Corpa, Vera de Estenas o la venturreña Latorre.
La XXXI Muestra del Embutido de Requena permanecerá abierta hasta el próximo domingo a las 18 horas.
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- Detenidos dos abogados y un notario de València por dejar a una octogenaria con alzhéimer sin propiedades
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- Suspendido de empleo y sueldo el guardia civil de Oliva detenido por la trama de la ITV
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
- La nueva nómina de Llorca: una subida de 4.700 euros respecto a Puig de dos años y medio
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos