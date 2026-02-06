Los 5 embajadores de Utiel-Requena para 2026

En un emplazamiento poco habitual (una agencia de viajes) y por primera vez fuera de su comarca, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena ha dado a conocer hace unos días los cinco vinos seleccionados para representar al colectivo durante este 2026 en todas las acciones de promoción, catas y otro tipo de eventos en los que participe el organismo regulador. El acto sirvió también para presentar la nueva edición de la Agenda del Vino, una cuidada presentación en formato físico y digital en la que se plasman decenas de propuestas y actividades tanto de bodegas como de otros colectivos en torno al enoturismo.

Este año, el plantel de vinos seleccionados incluye referencias especialmente interesantes. En la categoría de vinos espumosos se ha seleccionado el Bobal Brut (Bodegas Vicente Gandía) una de las joyas de la bodega que se elabora siguiendo el método tradicional de segunda fermentación en botella con uvas de Bobal bajo la técnica blanc de noir. En la categoría de vinos blancos el representante de este año será el Nodus Sauvignon Blanc (Bodegas Nodus), blanco de alta intensidad aromática elaborado con las uvas cultivadas en la Finca El Renegado. Alto Cuevas (Bodegas Covilor), elaborado con uva de Bobal, ha sido seleccionado un año más en la categoría de rosados.

La terna se completa con dos tintos muy interesantes. En la categoría ‘Tintos Utiel-Requena' el vino elegido por el comité e cata ha sido Sueños del Mediterráneo (Bodegas Utielanas), un vino de Garnacha con una breve crianza de tres meses en barricas de roble. Por último, el tinto monovarietal de Bobal de este año será el Bobos (Bodegas Hispano+Suizas) un elegante vino cuyo mosto fermenta en barricas que destaca por su cremosidad, la complejidad aromática y su perfecta estructura en boca.

Como novedad, este año los vinos han sido seleccionados a partir de una cata ciega realizada por un grupo de profesionales de la Asociación de Enólogos de la Comunitat Valenciana que preside Rafael Ochando, quien destacó durante la presentación «el nivel global alto de los vinos, con blancos frescos y equilibrados, rosados de gran calidad, tintos intensos y bien estructurados y monovarietales de Bobal que reflejan fielmente la identidad de la variedad. Los espumosos mostraron, además, un notable potencial y recorrido dentro de la Denominación de Origen». Esta año se han presentado a esta selección un total de 59 vinos procedentes de 29 bodegas.

Respecto a la Agenda del Vino 2026, Lorena Monteagudo, responsable de comunicación de la DO Utiel-Requena, destacó que la publicación «sigue creciendo en el número de propuestas, ampliando la información como los idiomas en los que se realizan las catas y detallando opciones de restauración y alojamiento en las bodegas».