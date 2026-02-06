El grito "vulnerable" de una mujer rota

Es una noche de insomnio, de esas en las que la cabeza coge velocidad endiabla, incapaz de detenerse. Un torrente de pensamientos asalta y golpea la mente de Murielle. Fuera de su casa, se escucha la fiesta propia de un fecha señalada, la de Nochevieja. Sin embargo, su momento vital está muy alejado de jolgorios, obligada a enfrentarse –en un momento de "vulnerabilidad"– a su propio existencia tras haberse quedado rota y fuera de juego.

Ese es el punto de partida de ‘Monólogo’, uno de los tres relatos que la escritora francesa Simone de Beauvoir juntó en ‘La mujer rota’. Bajo este último nombre y dirigida por Heidi Steinhardt, esta pieza adaptada como obra de teatro brilla hasta el próximo domingo 8 de febrero en el Teatro Olympia. Encima de las tablas, una Anabel Alonso que deja de lado su reconocida faceta cómica para embarcarse –"poniendo toda la carne en el asador", como ella misma reconoce– en un viaje dramático y valiente, donde únicamente ella y las emociones de su personaje, Murielle, acaban floreciendo en escena.

Lo hace con un soliloquio reflexivo y profundo –un grito contra la falta de esa justicia divina– en el que el hilo conductor no existe, sustituido por "un maremagnum de todos esos pensamientos que tiene esta mujer en la cabeza". Una vorágine de recuerdos, que en el relato original se vierten sin comas ni puntos, que hace imprevisible –y, sobre todo, diverso dentro de su tragedia– el trayecto vital que el espectador puede apreciar durante la hora y media que dura la función.

Un reto sobre el escenario

Para Alonso –que cogió este proyecto para seguir haciendo teatro, ya que "he hecho menos de lo que me gustaría"– en un momento como el actual en el que "nos cuesta mantener la atención", el relato de esta mujer acaba atrayendo porque hace "que nunca sepas que va a decir o que va a hacer. Eso me ha parecido un reto". Y para Murielle, añade en una nota Steinhardt, es un "hilo vital fino y quebradizo, sostenido solo por sus fuertes sentimientos de ira, sus pensamientos vengativos, autodestructivos y una especie de gracia absurda sin dudas, a pesar de los suyo".

Anabel Alonso, durante 'La mujer rota'. / Urban

Esa vivencia hace que Alonso "entre con todo". Apoyada por la labor desde la dirección y por una casa que nace de cero como un entorno escénico perfecto para el desarrollo de la obra –en la pieza de Beauvoir, todo sucede con la protagonista tumbada en su cama– siendo creada con la combinación de Alessio Meloni (escenografía y vestuario), Rodrigo Ortega (Iluminación) y Mariano Marín (Composición musical), la actriz reconoce como Murielle se enfrenta a un "autoexilio". "Esta mujer es como un león enjaulado. Yo no paro ni un minuto". "Todo tiene un peso específico y tengo que hacer un hincapié interpretativo para que la gente lo entienda", defiende sobre un personaje en el que ha centrado sus esfuerzos –como siempre hace– en entenderlo, pero no en juzgarlo.

Durante la función, sin ir más lejos, Alonso hace "carne" las emociones de su personaje, desprovista de corazas de otros registros para dejarse llevar por la "vulnerabilidad". Por ello, cree, el público acaba viendo "una función muy humana", que toca asuntos como las rupturas sentimentales, la muerte de un familiar, el dolor o la soledad que todos hemos experimentados alguna vez en nuestra vida.

Sin embargo, como no puede ser de otra manera dentro de esa seña de identidad feminista que marca todo el trabajo de Simone de Beauvoir, Alonso señala cómo esta obra "nos toca más a las mujeres por esa responsabilidad que se nos atañe". Porque Murielle es mujer, pero también es madre, esposa e hija, prismas todos ellos complementarios e ineludibles de una misma vida plasmada sobre el escenario. En sus pensamientos verbalizados sobre las tablas se reivindica, pero a la vez también "quiere empujar a la sociedad".

Anabel Alonso, durante 'La mujer rota'. / Urban

Y aunque la historia se escribió en pleno siglo XX, en 1967, en esencia no resulta tan diferente de lo que se sigue viviendo ahora. "No nos hemos descargado de ese cuidado. Si dejas a tus hijos en un segundo plano eres una mala madre", reivindica Alonso, que ve como en el trasfondo de su personaje en la obra y también en la actualidad "siempre se nos exige más a las mujeres, siempre se nos exige la perfección". "Hemos dado pasos adelante, pero en esencia sigue siendo igual". Para Steinhardt, directamente, el texto es "una interpelación directa hacia una sociedad que todavía mira hacia otro lado cuando una mujer reivindica sus deseos y su necesidad de vivir plena de derechos".

Quitarse la "espinita"

Con ‘La mujer rota’, Alonso se quita esa "espinita" que reconoce que tenía de "hacer un drama y decir ‘esto también lo sé hacer’". Y, en un país dónde no hay experimentos, "lo bueno que tiene el teatro es que te puedes meter en charcos, como es el caso". Con un grito vulnerable y femenista de una mujer rota.