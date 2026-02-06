El perfecto aliado del embutido de Requena

Murviedro es una de las bodegas que ha formado parte del grupo de expositores de la Muestra del Embutido de Requena prácticamente desde su origen. La firma, ubicada en el término municipal de Requena y a punto de alcanzar su centenario, no ha querido dejar pasar la ocasión este año para presentar a los miles de visitantes las nuevas añadas de una de sus gamas de vinos mejor valoradas, Sericis, una colección de cinco monovarietales del que destaca especialmente el tinto de Bobal, un vino que, por sus cualidades organolépticas y su sedosidad en boca, se postula como el aliado perfecto para disfrutar de los mejores embutidos de Requena este fin de semana.

Sericis Bobal es un vino amparado por la DO Utiel-Requena que se elabora de manera exclusiva con uva de la variedad autóctona Bobal procedente de viñedos casi centenarios. Tras un preciso proceso de elaboración con un exclusivo sistema de remontados, el vino descansa durante un mínimo de ocho meses en barricas de roble francés, donde redondea sus taninos, potencia su complejidad aromática y adquiere estructura.